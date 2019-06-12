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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Askeralma Kanun Teklifi Genel Kurul’da

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Askeralma Kanun Teklifi Genel Kurul’da

TBMM Genel Kurulu’nda Askeralma Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklife destek vereceklerini belirtti. Askerlik süresinin kısaltılmasının doğuracağı problemlere değinen Vahapoğlu, “Askerlik çağına gelen 700 bin nüfusa karşılık TSK’nın 400 bin ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni sistemle olası zafiyeti engellemek üzere bedelli askerlikten yararlandırılacakların sayısının zorunlu kadro sayısı karşılandıktan sonra belirlenmesi kuralının konulduğu görülmektedir. Buna rağmen, mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olmasının özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde oluşturabileceği zafiyeti önleyici tedbirlerin alınması zaruridir” diye konuştu.

BEKA SORUNU YARATACAK

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise askerlik süresinin 6 aya inmesiyle kışlaların yarı yarıya boşaltılacağını savundu. Dervişoğlu, “Etrafında bu kadar çok düşmanı olan bir devlet askeri kadrolarını bu kadar çok boşaltır mı” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 12 ay zorunlu olarak yapıldığında dahi karşılanamayan erbaş ve er mevcudunun, askerliğin altı aya düşmesiyle birlikte zafiyet yaratacağını ve beka sorununun ortaya çıkacağını öne sürdü. Bir aylık zorunlu askerliğin kaldırılmasını isteyen Çelebi, “21 günlük eğitimi kaldırırsak ne oluyor? Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluyoruz” dedi.

UZLAŞIYLA YOL ALMAK İSTİYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklife ilişkin eleştirileri yanıtladı. Turan, “Biz tüm partilerin bu konudaki kanaatlerinden istifade etmek istiyoruz, doğru işi yapmak istiyoruz. Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz” diye konuştu. Görüşmeler bugün de devam edecek. 

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