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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
13.12.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Asker ve polisin gücüne güç kattı! 2019 için 30 bin talep

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Asker ve polisin gücüne güç kattı! 2019 için 30 bin talep

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasında yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76, asker ve polisin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türk mühendis ve işçisinin birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olan "Milli Piyade Tüfeği Projesi"nin hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlandı. Testlerin ardından silahın seri üretimine 2016 yılında başlandı. NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışarak başarısını kanıtladı. Türkiye'nin gururu haline gelen ve "G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik" olarak tanımlanan tüfeğin testleri sırasında 1 milyon 100 bin civarında mermi kullanıldı.

Dakikada 700 mermi atabilen, 4 kilo 180 gram ağırlığında gövde yapısına ve 7,62 milimetre namluya sahip MPT-76, 600 metreye kadar etkili bir menzile ve 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip. Teleskopik dipçiğe sahip silahın namlu boyu 406 milimetre. Silahın çatal ayağı aynı zamanda el tutamağı vazifesi de görüyor, üzerindeki pikatini raya gece görüş dürbünü gibi her türlü cihaz takılabiliyor. Silah aksesuarları ile 413 parçadan oluşuyor. 

Testleri başarıyla tamamlaması ve 2016 yılında seri üretimine geçilmesinin ardından bugüne kadar MKEK Silah Fabrikasında üretilen 25 bin civarında MPT-76, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklere ulaştırıldı, aynı zamanda Pakistan, Afganistan ve bazı Avrupa ülkelerine de test amaçlı sınırlı sayıda gönderildi. 

2019 için 30 bin talep 

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MPT-76'nın Türk insanın yaptığı ilk milli silah ve 42 NATO standardı testlerinden geçen tek silah olduğunu söyledi. Silahın teknik özelliklerinden bahseden Ocakcıoğlu, "Proje çalışmalarına 2013 yılında başladığımız tüfekten 25 bin civarında üreterek güvenlik güçlerimize sevkıyatını yaptık. Tüfeğimiz, hem sağ hem de sol el kullanabilecek şekilde iki taraflı olarak tasarlanmıştır. Tüfeğin üst ve alt gövdesi özel alaşımlı alüminyumdan yapılmıştır. Daha önce yapılan G-3'lerin gövdesi sacdan yapılmıştı. Alüminyumdan olması silahın ağırlığını düşürdü. Bunu diğer tüfeklerden ayıran en önemli özellik ise mesafe. G-3'ün etkili menzili 400 metredir, bunun 600 metredir. MPT-76'yı kullanan askerimiz, polisimiz kendini 200 metre daha güvende tutar." diye konuştu. 

"Bu tüfeğimiz, hepimizin gurur kaynağı olmuştur" 

Test çalışmalarının başarıyla sonuçlanması ve olumlu geri bildirimler sonucunda 2016 yılında MPT-76'nın seri üretimine geçildiğini hatırlatan Ocakcıoğlu, şu bilgileri verdi: 

"Şu ana kadar 25 bine yakın silahımız teslim edilmiş durumda. 2019 yılı için de 35 bin 125 kesinleşmiş siparişimiz var. MPT-76'yı başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Kıbrıs'a gönderdik. Biz silahla ilgili çok güzel geri dönüşümler aldık. Şu ana kadar sıkıntılı bir geri dönüşüm olmadı. Bu tüfeğimiz, hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Silah fabrikası çalışanları olarak bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim öncelikli hedefimiz, kendi güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak olduğu için yurt dışından gelen taleplere çok sıcak bakmadık ancak fabrikamızda üretilen yerli silahlar MPT-76, MPT-55 ve Bora-12 keskin nişancı tüfeğinden test için bazı ülkelere sınırlı sayıda gönderdik. Test edildikten sonra beğenilirse kendi ihtiyacımızı tamamladıktan sonra ihraç edebiliriz." 

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