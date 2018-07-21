Asker uÄŸurlamasÄ±nda dehÅŸet
Gaziantepâ€™te askere gidecek bir genÃ§ iÃ§in dÃ¼zenlenen eÄŸlenceye davetsiz katÄ±lan S.B. dehÅŸet saÃ§tÄ±. Havaya rast gelen ateÅŸ aÃ§an zanlÄ± uyarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen silahÄ±nÄ± kullanmaya devam etti. Ttutukluk yapan tabancÄ±sÄ±yla uÄŸraÅŸan zanlÄ±nÄ±n silahÄ± ateÅŸ aldÄ±. 6 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Doler hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay Gaziantep Beydilli Mahallesi 43 nolu Sokakta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re askere gidecek olan M.K. iÃ§in asker uÄŸurlama gecesi dÃ¼zendi. ArkadaÅŸlarÄ± ve akrabalarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸlenceye davetsiz katÄ±lan S.B. isimli ÅŸahÄ±s havaya ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±.
EÄŸlence sahiplerinin uyarÄ±sÄ±yla uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan S.B. daha sonra tekrar gelerek havaya ateÅŸ etmeye devam etti. Bu sÄ±rada silahÄ± tutukluk yapan S.B. tabancanÄ±n mermisini Ã§Ä±kartmak iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silah ateÅŸ alarak 6 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Dolerâ€™e isabet etti. BaÅŸÄ±ndan vurulan Doner yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Doner burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Cenaze, Gaziantep Adli TÄ±p Kurumundaki otopsinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. 6 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Dolerâ€™in cenazesi ikindi namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip YeÅŸilkent mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedilecek.
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