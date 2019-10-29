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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.10.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor

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İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00’de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl kutlamaları için Gündoğdu Meydanı’nda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Canlı heykel gösterisine dün saat 19.00’da başlayan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anacak. Gösterisini bugün 19.00’da sonlandıracak Yunus İşçi, İzmirlilerden de yoğun ilgi görüyor.

Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor


Canlı heykelin gösterisi hakkında bilgi veren Mimus Performans Sanatları Atölyesi Koordinatörü Melik Enes, çocuk oyunları, pandomim, sokak sanatları ve canlı heykel gösterileri yaptıklarını belirterek, tiyatronun bölümleri içinde pandomimi daha ön planda tuttuklarını söyledi. Bu sanatı insanlara bir mesaj vermek için tercih ettiklerini anlatan Enes, daha önce Emine Bulut ve Fidan performansları ile farkındalık amaçladıklarını dile getirdi. İzmir’i Türkiye’nin kalbi olarak gördüklerini ifade eden Enes, "İzmirlilerin kalbinde Türk askeri ve Türk efesi gözdedir. Bugün de dünya çapında bir rekor denemesi yapıyoruz. Canlı bir heykelin maksimum performans süresi 15 saat. Şimdi (Saat 12.00’de) 17 saati bitirdik. Bir insanın sadece yarım saat aç ve susuz şekilde ayakta bekleyebilmesi zor iken Yunus, günlerdir meditasyon halinde. Bunu içselleştirmeden yapabilmeniz zaten mümkün değil" dedi.

Büyük bir ekip olduklarını ve gece saatlerinde zaman zaman zorlandıklarını anlatan Enes, şöyle konuştu:

"Bizim zorlandığımız anlar oldu fakat büyük bir ekibiz. İkişer saatlik sıraya girdik. Ama kimse buradan ayrılmak istemedi. Biz çadırda dinlendik ama Yunus ayaktayken oturmaktan çekindik. Bu toprağı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Bu az bile. Vatan bizim. Başka gideceğimiz bir yer yok. Yunus’a ihtiyaçlarını gidermesi için karavan şeklinde örtü getirdik. Herhangi bir mola vermedi. Görenler onu maket sanıyor. Tam o sırada başka bir postüre geçince insanlar çığlık atıyor. Ama herkesin tepkisi çok güzel."

ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA POZ VERDİ

Canlı heykeli görünce hatıra fotoğrafı çektirmek için yanında poz veren Nuray Paşa, bu gösteriyi daha önceden duyduğunu ancak heykel sandığını belirterek, "Ben maket sanmıştım. Canlı heykel olduğunu görünce şaşırdım. Çok duygulandım. Askerlerimize Allah’tan başarılar diliyorum. İnşallah barış olur, güzellik olur Türkiyemiz cennet olur" dedi.
Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor


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