Asker selamı verdi uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin ardından başlattığı teşekkür turu kapsamında dün Kayseri’deki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM



“İstiklal Harbimize başlamamızın 100’üncü yılına ulaştığımız şu günlerde bir kez daha ‘Ya istiklal ya ölüm’ dedik. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, sınırlarımızın güvenliği tehdit altında, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için gereken ortam oluşmuyor, yeniden kolları sıvadık. Mehmet Âkif Ersoy, İstiklal Marşımızda ne diyor: ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım/Yırtarım dağları enginlere sığmamam taşarım.’ Bugün bir kez daha soruyorum, hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış? Şaşarım akıllarına.

Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Bunlar da işe yaramayınca mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Şunu söyledik, biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Şartlarımızı tekrar masaya koyduk. Fırat Nehri’nden Irak’a kadar olan Suriye sınırımız boyunca, kuzeyden güneye 20 mil, yani 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık. Batıdan doğuya, Irak sınırından batıya, 444 kilometre uzunluğu ifade ettik. Amacımız bu bölgede kimseyle çatışmak, kimsenin kanını dökmek olmadığını özellikle belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik.

PAZARLIK SÜNNETTİR

‘Pazarlık sünnettir’ diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının, mevzilerinin yıkılması için 120 saatte mutabık kaldık. Olursa olur olmazsa 120 saattin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Salı günü inşallah Rusya’dayım, orada Sayın Putin’le bunları görüştükten sonra yolumuza devam edeceğiz. Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya’nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor bu meseleyi de onun için salı günü Sayın Putin’le ele alacağız. Çünkü bir hal çaresi bulmamız lazım aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur, olmazsa yine kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.”

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

AK Parti Kayseri il teşkilatıyla yemekte buluşan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada da şunları söyledi: “Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiliyor. Türk milleti tarihinin her dönemi gibi bugün de istiklali ve istikbali için tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye’yi diledikleri gibi itip kakabilecekleri, istediklerini yaptırabileceklerini sananlar inanıyorum ki bir kez daha derslerini almışlardır. Son dönemdeki gelişmeler bu bakımdan tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye kendi güvenliğini sağlamanın yanında küresel düzeyde adaletin ve huzurun sağlanmasına da öncülük edecektir.”