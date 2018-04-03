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    Asker Retinar’la uçan kuşu görecek

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    03.04.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtını sürdüren TSK, radar ve gözlem yeteneklerine yenisini ekledi. METEKSAN’ın ürettiği yerli radar Retinar PTR, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdi. İki personel tarafından taşınıp kurulabilen sistem, insan ve hayvan büyüklüğündeki hareketli cisimleri 4 kilometreden, araçları da 10 kilometre uzaklıktan tespit ederek sınıflandırabiliyor.

    Güvenlik güçlerinin bir süredir sahada kullandığı Retinar PTR, alınan başarılı sonuçların ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da sipariş edildi ve kullanılmaya başlandı. Retinar PTR, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yeni hedefleri duyabilirsiniz” açıklamasıyla daha da kritik hale gelen arazi gözlem faaliyetleri için ordunun yeni gözü olacak.

    İNSAN TESPİTİ İÇİN ÖZEL ALGORİTMA

    Kritik tesis güvenliği, birlik ve kuvvet koruması, devriye güvenliği ile sınır güvenliği gibi alanlarda kullanılan Retinar PTR, insan tespiti için özel algoritmalarla donatıldı. Yeni sistemlerle, insan ve hayvan büyüklüğündeki hareketli cisimler 4 kilometre uzaklıktan, araçlar 10 kilometre uzaklıktan tespit ve takip edilerek sınıflandırılıyor. Radar, bölgedeki hareketlenmeyi detaylı inceleyerek takip edebiliyor.

    İki personel tarafından özel sırt çantaları ile taşınabilen sistem, insan ve hayvan büyüklüğündeki hareketli cisimleri 4 kilometreden, küçük araçları 8 kilometre, büyük araçları da 10 kilometre uzaklıktan tespit ederek sınıflandırabiliyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , TSK , gündem
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