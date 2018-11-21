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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.11.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Asker ‘Kawa’ ve ‘Aras’ın peşinde!

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Asker ‘Kawa’ ve ‘Aras’ın peşinde!

Karadeniz’in 5 ilinde terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenleniyor. Karadeniz’de örgüte son 20 yılın en büyük darbesi 2017-2018 yıllarında vuruldu. Asker Doğu Karadeniz Dağları'nda olduğu düşünülen ‘Kawa’ ve ‘Aras’ kod adlı teröristlerin peşine düştü.

Giresun kırsalında süren operasyonlar İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenirken, eş zamanlı olarak 5 ilde başlayan operasyonlarda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının Doğu Karadeniz’de olası kış üslenmesini ve sızma girişimlerini önlemek için her yayladaki her taşın altına bakılıyor. Tüm yaylalar kontrol altına alınırken, zorlu arazi şartları, yağmur, çamur, kar ve soğuğa aldırmayan timler şüpheli görülen bölgeleri kontrol ederek arama tarama faaliyeti yürütüyor. 

1997 yılından bu yana bölgede terör faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışan örgüte en büyük darbe 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen FETÖ’cü askerlerin ardından yaşandı. 2017-2018 yılı arasında ikisi sağ 7’si ölü 9 PKK’lı Doğu Karadeniz’de etkisiz hale getirildi.

Öldürülen PKK’lılar arasında örgütün sözde bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile sözde bölge komutanı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner bulunuyor. Ankara'dan gelen JOPER, Bulancak JÖH ve Komando timleri bölgede olduğu düşünülen ‘Kawa’ kod adlı İranlı terörist ve ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan isimli teröristin peşine düşerken, lider kadronun öldürülmesiyle bölgeye yeniden giriş yapmak isteyen grup ise kalan 2 PKK’lı ile buluşamadan bölgeden kaçtı. Kaçan teröristlerin daha sonra Erzincan kırsalında güvenlik güçleri ile sıcak temasa girdiği öğrenildi.

Doğu Karadeniz kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin üstlerinden ve çantalarından çıkan hafıza kartları ve dokümanları inceleyen Bölge Komutanlığı'na bağlı İstihbarat timleri Tunceli ve Erzincan’ın yanı sıra birçok ilde örgüte yardım ettiği belirlenen 30 şüpheliyi gözaltına alınarak işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.Doğu Karadeniz’de olası terör faaliyetlerine yönelik operasyonların kış boyunca da devam edeceği öğrenildi.

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