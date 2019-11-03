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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
03.11.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Asker eğlencesinde maganda kurşununa karşı broşürlü uyarı

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ADANA'da polis ekipleri, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi kutlamalarda havaya ateş açılmaması konusunda vatandaşlara broşürlü uyarı çalışması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile düğün, nişan gibi organizsayonlarda havaya ateş açılmasını önlemek için 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' yazılı afiş asılması zorunluluğu getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, nişan, düğün, asker eğlencesi gibi kutlamalarda rastgele havaya açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla çalışma yaptı. Ekipler, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta asker kınası yapan Kadir Çetinkaya isimli vatandaşın eğlencesine katıldı. Toplum destekli polisler, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' projesi kapsamında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Asker eğlencesinde maganda kurşununa karşı broşürlü uyarı


Her yıl maganda kurşunu ile yaralanmaların ve can kayıplarının yaşanmasının Türk milleti adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Kadir Çetinkaya, "Polisimizin yapmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Artık düğünlerimizde böyle şeyler yaşanmamalı. Buradan verdiğimiz mesaj, umarım tüm Türkiye’ye örnek olur" dedi.

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