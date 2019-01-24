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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
24.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Asker, Diyarbakır’da caminin altında buldu!

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Asker, Diyarbakır’da caminin altında buldu!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altına yapılan sığınak ortaya çıkarıldı.

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  • Diyarbakır’da teröristler caminin altına sığınak yapmış
  • Diyarbakır’da teröristler caminin altına sığınak yapmış
  • Diyarbakır’da teröristler caminin altına sığınak yapmış
  • Diyarbakır’da teröristler caminin altına sığınak yapmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kullanılmayan caminin altına teröristlerce yapılan sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda 22 Ocak'ta Jandarma Komando timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.     

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir kış sığınağı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altında, girişi tahta ve halı ile kaplı sığınağın tespit edildiği belirtildi.     

Açıklamada, sığınakların kullanılamaz hale getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:     

"Kış sığınağında yapılan aramada, toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içerisinde medikal ve tıbbi malzemeler, 2 boyunluk, 5 yara kapatıcı örtü, 2 serum seti, astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonda 5 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 45 kişi ve 5 aracın sorgulaması yapıldı."     

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