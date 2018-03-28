MehmetÃ§ik, Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 2 bin 400 rakÄ±mdaki Balkaya DaÄŸlarÄ±'na makara ve halat yardÄ±mÄ±yla malzeme taÅŸÄ±yarak yeni Ã¼s kuruyor.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin geÃ§iÅŸlerinin Ã¶nlenmesi ve hudut emniyetinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla YÃ¼ksekova'daki 3. Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca 23 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan operasyon kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor.Â Â Â Â Â

Bu kapsamda MehmetÃ§ik, Åžemdinli ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda 2 bin 400 rakÄ±mdaki Balkaya DaÄŸlarÄ±'na makara ve halat yardÄ±mÄ±yla malzeme taÅŸÄ±yarak yeni Ã¼s oluÅŸturuyor.Â Â Â Â Â

MehmetÃ§ik, bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi arama tarama faaliyetinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan basma dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit etti.Â Â Â Â Â

PatlayÄ±cÄ±, MayÄ±n ve El YapÄ±mÄ± PatlayÄ±cÄ± Tespit Ä°mha Timi tarafÄ±ndan yerinde imha edildi.Â Â Â Â Â

SÃ¶z konusu bÃ¶lgede ÅŸimdiye kadar terÃ¶ristlerce tuzaklanan 14 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilirken, 125 metre uzunluÄŸunda, yer yer 3 metre yÃ¼ksekliÄŸinde ve bir metre geniÅŸliÄŸinde maÄŸara ile yaklaÅŸÄ±k iki ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.Â Â Â Â Â

Bu arada, 3'Ã¼ncÃ¼ Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 34'Ã¼ncÃ¼ Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndaki kamplarÄ±na yÃ¶nelik 10 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan hava destekli operasyon ile 19 Mart'ta Ã‡ukurca ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 2 bin 200 rakÄ±mlÄ± AltÄ±n ve Åžen Tepe bÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan operasyonlar da kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â