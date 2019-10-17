Aşk cinayetinden şans eseri kurtuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşk cinayetinden şans eseri kurtuldu
GeriGündem Aşk cinayetinden şans eseri kurtuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Aşk cinayetinden şans eseri kurtuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşk cinayetinden şans eseri kurtuldu

İzmir’de sevgilisi İrfan Çengel tarafından öldürülen Birgün Bilal’in kardeşi Akgün’ün şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Kardeşini okula götürdüğü için ölümden dönen Akgün Bilal’in, “Orada olsam beni de öldürecekti” dediği öğrenildi

İzmir Alsancak'ta 2 kişinin ölümü ile biten dehşete şahit olan ve ağır yaralanan Songün Bilal'e ilk müdahaleyi yapan esnaf komşusu Levent Bozkurt, o anları Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'e anlattı.

Geçtiğimiz hafta da cani sevgilinin kuaförü ziyarete gelmesiyle tartışma çıktığını anlatan Bozkurt, "İrfan Çengel, Birgün ile kavga edip kızkardeşi Akgün'ü darp ediyordu. Ben araya girdim. Kendisine 'Bu çözüm değil yaptığın yanlış' dedim. Sonra bağırıp gitti" dedi.

'SENİ DE VURURUM'

Olay günü yine kavga çıktığını anlatan Bozkurt, "İrfan bir anda pompalı tüfeğini çıkarıp Birgün'ü vurdu. Kız kardeşi Songün kaçıyordu ben 'yapma' diye bağırdım. 'Seni de vururum' diye bana bağırdı.

O sırada Songün'ü karnından vurdu. Daha sonra sevgilisi Birgün Bilal'in cesedinin önünde diz çöküp 'bunu sen istedin' dedikten sonra intihar etti. Ben de havlu ile Songün'ün yarasına tampon yapmaya çalıştım.

O sırada diğer komşular 112 ve 155'i aradı" diye konuştu. Olay esnasında kuaförde olmayan Akgün Bilal'in ise şans eseri ölümden döndüğü öğrenildi.

YİNE SALDIRMIŞTI

Sabah ablaları Songün ve Birgün ile birlikte dükkanı açan Akgün Bilal'in, dükkana yakın olan eve giderek kardeşini okula göndermek için dükkandan ayrıldığı ortaya çıktı.

Ablasının ölümü ile yıkılan ve diğer ablasının hayata tutunması için dua eden Akgün Bilal'in, "Bu adam Cuma günü saldırmıştı. O an ben de dükkanda olsam beni de kesin öldürürdü" dediği öğrenildi.

AİLESİ YIKILDI

Ablasının sevgilisi tarafından vurulan Songün Bilal, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 9 saatlik ameliyatın ardından Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Songün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bir kızının ölümüne, diğer kızının da ağır yaralanmasına tanık olan anne Sultan Bilal ile baba Nihat Bilal'in ise olaydan sonra yıkıldığı ve yakınlarının yardımı ile ayakta durduğu ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
MSB'den son dakika açıklaması
Tünel kıskacı
Sınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı
Srebrenitsalı annelerle ağlatan buluşma