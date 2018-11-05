‘Asitle yok edildi’ konuşmaları var
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “Emri kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz” dedi.
AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oktay, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye sınırları içerisinde hiç kimsenin hiçbir şekilde böyle bir cinayete veya buna benzer herhangi bir şeye kalkışamayacağı, kalkıştığı zaman da bunun bir bedeli olacağı, bu bedeli ödeyeceği, kim olursa olsun... Türkiye, bu mesajı vermiştir. Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir. Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz. Asitle yok edildi konuşmaları var, tüm bunların aydınlatılması gerekiyor.”
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