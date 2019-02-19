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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
19.02.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Asitçi eniştenin tazminat davasında ek bilirkişi raporu istendi

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Asitçi eniştenin tazminat davasında ek bilirkişi raporu istendi

Ataşehir’de bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 9 yıl 36 ay hapse çarptırılan Cihan Araçman’a yönelik açılan tazminat davasında mahkeme, ek bilirkişi raporu istedi.

Ataşehir’de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin kız kardeşinin 7 yaşındaki oğlu Y.K.’nın yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla “kasten yaralama” suçundan 9 yıl 36 ay hapse çarptırılan Cihan Araçman’a yönelik ailenin açtığı tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya küçük çocuğun annesi Işıl Güven ile avukatları Rahşan Sertkaya Daniş ve Sena Eroğlu katıldı.

EĞİTİM MASRAFLARI HESAPLANACAK

Mahkeme ara kararında, Altınokta Körler Derneği’ne yazı yazılarak küçük çocuğun 1 senelik okul ücreti, özel eğitim ekipman ve giderinin hesabının sorulmasına karar verdi. Dernekten gelen yazıya göre, dosyanın göz, estetik uzmanı ve psikiyatri konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek ek rapor düzenlenmesine hükmetti.

"YÜZDE YÜZ İŞ GÖREMEZ RAPORU"

Öte yandan, dosyaya giren Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, küçük çocuğun hayatı boyunca başka birisinin yardımına muhtaç durumda olduğu ve yüzde 100 iş göremez durumda olduğu belirtilmişti. Bilirkişi raporunda ise Araçman’ın Y.K.’ya ödemesi gereken tutar 3.246.179 TL olarak hesaplanmıştı. Y.K. için eğitim giderleri ve tedavi masrafları için de ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiği kaydedilmişti.

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