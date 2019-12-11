Asit nedir? Asit ne için kullanılır?

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşiğidir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşiğidir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Aküler, sülfürik asit; midedeki sindirim sıvıları, hidroklorik asit içerir. Asitler, suda çözündüğünde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir. Asit maddelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da, sadece suda çözündüğünde asit gibi tepki verir.

ASİT GENEL ÖZELLİKLERİ



Asitler, çözeltiye hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Bütün asitler hidrojen (H+) içerir. Genelde;



• Tatları ekşidir.

• Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

• Bazlarla tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluştururlar.

• Ciltte yanıcı bir his uyandırırlar.

• Fenolftalein damlatıldığında renk değiştirmezler.

• Asitlerin pH derecesi 7'den küçüktür.

• Suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler.

• Metil oranjın rengini kırmızıya çevirirler.Bundan başka çok çeşitlilik gösteren başka özellikleri de bulunur. Bu spesifik özellikler, anyon muhtevası ve ayrılmamış moleküllerden dolayı olur. Çeşitli asitlerin molekülleri, çözeltiye farklı miktarda serbest Hidrojen bırakma eğilimindedirler.