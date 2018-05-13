Asırlık ağaç devrildi

Mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine Üsküdar Belediyesi, kökleri dışarıda olan diğer ağaçların etrafına toprak döktü. Mahalle sakinlerinden Mine Çalışkan “Biz defalarca belediyeye şikâyet ettik. Ancak kimse sesimizi duymadı. Tarihi mahalle çamur deryası oldu. Ağaçların köklerini kopardılar. Devrilen ağaç çok yaşlıydı. Tepki gösterdik, gelip diğer ağaçların altına toprak döktüler. Bizimle dalga geçer gibi çalışma yürütüyorlar” dedi.



Kuzguncuk’ta devrilen ağaçla ilgili tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çengelköy’de geçtiğimiz yıl devrilen ve bakımın ardından yerine tekrar dikilen 181 yaşındaki çınar ağacının yeniden filiz verdiğini açıkladı. İBB yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan afet sonrasında devrilen Çengelköy İskele Meydanı’ndaki tarihi çınar ağacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yoğun bakıma alınmıştı. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sürdürdüğü tedavi olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 1 yıldır bakımı süren 181 yaşındaki ağaç toprağa tutunarak vatandaşları gölgesinde serinletmeye devam edecek. Köklerinin güçlendiği ve kendi başına ayakta durabileceği belirlendi” dedi.



