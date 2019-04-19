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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Asırlar önce oluşmuş... Görenler hayran kalıyor

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Asırlar önce oluşmuş... Görenler hayran kalıyor

Hatay'da asırlar önce volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan Haydarlar Gölü, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Yaz aylarında kuruma seviyesine gelen doğal göl, yapılacak su takviyesi ve çevre düzenlemeleriyle turizme kazandırılacak.

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  • Haydarlar Gölü
  • Haydarlar Gölü
  • Haydarlar Gölü
  • Haydarlar Gölü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan Haydarlar Gölü, yapılacak su takviyesi ve çevre düzenlemeleriyle turizme kazandırılacak.

Hassa'ya 4 kilometre mesafedeki volkanik göl, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine adeta hayran bırakıyor.

İlkbaharda su papatyalarıyla çiçek bahçelerini andıran göl, yapılacak su takviyesi ve çevre düzenlemelerinin ardından turizme kazandırılmayı bekliyor.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, doğal bir göl olan Haydarlar'ın birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaz aylarında gölde suyun eksildiğini aktaran Karataş, "Öncelikli hedefimiz, gölde su seviyesinin yıl boyunca düşmemesi. Bununla alakalı Tahtaköprü Barajı'nda set yükseltme çalışmaları sürüyor. Bu tamamlandığında, buradaki Hopurun Deresi'nden 12 ay su akacak. Bu dereden göle girdi-çıktı yapacağız. Yani su boşa gitmeyecek. " ifadelerini kullandı.

"İnsanlar balık tutacak, sandalla gezecek"

Mehmet Karataş, Hassa'nın bu tür değerlerine sahip çıkılacağını vurgulayarak, "Su seviyesinin korunmasının ardından gölde balık üretimi yapacağız. Çevresinde mesire yerleri yaparak halkın hizmetine sunacağız. İnsanlar bu doğal güzellik içerisinde teknelerle gezecek, piknik yapacak, balık tutacak. Köylülerimiz de buradan gelir sağlayacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da kentte 2019 yılını "Turizm Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda bazı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yayman, şöyle konuştu:
"Haydarlar Gölü, fauna ve florasıyla kentin en önemli tabiat değerlerinden. Burası Hataylılar tarafından dahi çok az bilinmekte. Burayı tanıtmak istiyoruz. Burası, kayaların içerisinden doğmuş doğal bir göl alanı. Asırlar önce volkanik bir patlama sonucu oluşan kayaların arasındaki bu göl, manzarasıyla harika bir yer. Hatay saklı bir cennet gibi. Türkiye'nin açık hava müzesi. Bu müzenin en önemli parçalarından, destinasyonlarından birisi de Hassa ilçemizdir."

Hassa'nın yaylaları, dağları, ekolojik turizmiyle önemli bir alan olduğunu vurgulayan Hüseyin Yayman, bu yörenin en önemli değerlerinden birisinin de Haydarlar Gölü olduğunu kaydetti.

Yayman, gölün turizme kazandırılmasıyla ilgili bazı planlamalar yaptıklarını söyleyerek, "Buranın suyu yaz aylarında azalıyor. Bunu önleyip, gerekli düzenlemeleri yapıp, önümüzdeki dönemde burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Kırıkhan'daki Gölbaşı Gölü gibi burayı da Türkiye'nin gündemine sunmak istiyoruz. Buranın en önemli özelliği bakir olmasıdır. İnşallah burayı kısa zamanda Hatay'ın, Türkiye'nin turizmine kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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