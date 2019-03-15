Aşırılıkları cesaretlendirir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Karar, Avrupa’nın geleceğini tehdit eden aşırılık yanlısı popülist söylemlerin bir yenisi” diyerek şöyle devam etti:
“Karardan, Türkiye’deki gelişmelerin adilane ve tarafsız şekilde değerlendirilmediği, raporun yanlı ve siyasi olduğu görülmektedir. Radikal görüşlerin zehirlediği bazı Avrupalı siyasetçiler, Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkileri rayından çıkarmaya çalışmaktadır. Avrupa kendi kimlik krizini Türkiye üzerinden gidermeye kalkarsa hem Türkiye ile ilişkilerde hem de aşırılıkları cesaretlendireceği için kendisi için sorunlu bir yola girmiş olur. Yapıcı ilişkilerin temini için AB’ye daha büyük sorumlulukların düştüğünü hatırlatırız.”
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