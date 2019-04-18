Aşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları
GeriGündem Aşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları

Paris’teki Notre Dame Katedrali’ne zarar veren yangının büyük olasılıkla restorasyon çalışmaları sırasında çıktığı üzerinde duruluyor. Ancak yangın, Batılı aşırı sağcılar ve komplo teorisyenlerinin ırkçı söylemlerini körükledi. Sağcı popülistler, yangınla ilgili olarak Müslümanları hedef alan İslamofobik açıklamalarıyla dikkat çekti.

FRANSA’nın başkenti Paris’in sembollerinden Notre Dame Katedrali’nde pazartesi günü çıkan ve büyük hasara neden olan yangın, Batılı aşırı sağcıları da beyaz ırkın üstünlüğü yönündeki söylemleri konusunda ‘ateşledi’. Paris Savcılığı’nın yangının ‘büyük ihtimalle kaza olduğu’ yönündeki açıklamalarına rağmen özellikle sosyal medyada troller yangının kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı ve ‘kundaklama’ olduğu iddiasıyla propaganda yaparken, aşırı sağcı siyasetçi ve yorumcuların olaydan ırkçı bir söylem çıkarma çabası dikkat çekti.

Aşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları

MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Pazartesi günkü yangının ardından ABD’li Fox News’in ünlü sunucusu Tucker Carlson, yayın sırasında ‘Notre Dame yangınının Avrupa’da Hıristiyanlığın düşüşünü simgeleyen bir tür metafor olduğunu’ söyledi. Programda Carlson’ın konuğu olan aşırı sağcı köşe yazarı Mark Steyn ise “Hıristiyanlık inzivaya çekiliyordu. Fransızlar Tanrılarını terk ettiler ve Müslüman göçmenler Fransız toplumunu ele geçirdi” diyerek tartışmayı bir adım daha ileri götürdü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ve Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen Müslüman karşıtı kalemlerinden Frank Gaffney, yaptığı yazılı açıklamada, yangını ‘Hıristiyan ibadethanelerine yapılmış bir saldırı’ olarak niteledi ve Fransa’daki Hıristiyan karşıtı Müslümanları suçladı.

İSLAMOFOBİK PAYLAŞIM

Avrupa’da aşırı sağcılığın önderlerinden Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lideri Alice Weidel, “Paskalya haftasında Notre Dame yandı. Mart ayında Paris’in ikinci büyük kilisesi Saint-Sulpice yandı. Şubat ayında Fransa’da 47 saldırı gerçekleşti. Avrupa’daki Hıristiyanlara karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Gözlemevi de, saldırılarda gözle görülür artış olduğunu belirtiyor” paylaşımını yaparak, yangını Müslümanların çıkarttığı imasında bulundu. Fransız yetkililerin, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığını açıklamasına rağmen Weidel’in, Müslümanları hedef alan imalarının ardından “Fransa’da Katolik kiliseleri saygısızlığa uğruyor” başlıklı bir haberi paylaşması dikkat çekti. AfD milletvekili Anton Friesen de sosyal medya hesabından, “Notre Dame yangını bir felakettir. Esas kötüsü dinimizi ve kültürümüzü İslam’a bırakmak olur. Notre Dame camisi, tahmin edebileceğinden daha hızlı bir şekilde gerçek olabilir” ifadelerini paylaştı.

‘AŞIRI SAĞCILAR YANGINA SARILDI’

İNGİLİZ Independent gazetesi yazarlarından Clark Mindock, “Sağcı komplo teorisyenleri Müslüman karşıtı söylemlerini yaymak için katedral yangınına sarıldı” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: “Paris’teki Notre Dame Katedrali’ni yutan cehennem, yetkililerin yangının sebebinin kundaklamadan kaynaklandığını reddetmesine rağmen, aşırı sağcı provokatörlerin Müslüman karşıtı nefret ve komploları yaymak için kullanılıyor.”
Aşırı sağcılar tarafından üretilen provokatif ve asılsız iddiaların yayılmasında sosyal medya paylaşım devi Twitter’a işaret eden Mindock, “Twitter’da az takipçisi olan kişiler, bu olaylar üzerinden beğeni ve takipçi toplayabilmek için kamuoyunda ses getiren haberleri kullanıyor. Twitter gibi sosyal medya platformları, internet trollerinin sahte bilgileri yayabilmesi için ortak bir zemin haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek