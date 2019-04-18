Aşırı sağcılardan kara propaganda... Notre Dame fırsatçıları
Paris’teki Notre Dame Katedrali’ne zarar veren yangının büyük olasılıkla restorasyon çalışmaları sırasında çıktığı üzerinde duruluyor. Ancak yangın, Batılı aşırı sağcılar ve komplo teorisyenlerinin ırkçı söylemlerini körükledi. Sağcı popülistler, yangınla ilgili olarak Müslümanları hedef alan İslamofobik açıklamalarıyla dikkat çekti.
FRANSA’nın başkenti Paris’in sembollerinden Notre Dame Katedrali’nde pazartesi günü çıkan ve büyük hasara neden olan yangın, Batılı aşırı sağcıları da beyaz ırkın üstünlüğü yönündeki söylemleri konusunda ‘ateşledi’. Paris Savcılığı’nın yangının ‘büyük ihtimalle kaza olduğu’ yönündeki açıklamalarına rağmen özellikle sosyal medyada troller yangının kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı ve ‘kundaklama’ olduğu iddiasıyla propaganda yaparken, aşırı sağcı siyasetçi ve yorumcuların olaydan ırkçı bir söylem çıkarma çabası dikkat çekti.
MÜSLÜMANLAR HEDEFTE
Pazartesi günkü yangının ardından ABD’li Fox News’in ünlü sunucusu Tucker Carlson, yayın sırasında ‘Notre Dame yangınının Avrupa’da Hıristiyanlığın düşüşünü simgeleyen bir tür metafor olduğunu’ söyledi. Programda Carlson’ın konuğu olan aşırı sağcı köşe yazarı Mark Steyn ise “Hıristiyanlık inzivaya çekiliyordu. Fransızlar Tanrılarını terk ettiler ve Müslüman göçmenler Fransız toplumunu ele geçirdi” diyerek tartışmayı bir adım daha ileri götürdü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ve Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen Müslüman karşıtı kalemlerinden Frank Gaffney, yaptığı yazılı açıklamada, yangını ‘Hıristiyan ibadethanelerine yapılmış bir saldırı’ olarak niteledi ve Fransa’daki Hıristiyan karşıtı Müslümanları suçladı.
İSLAMOFOBİK PAYLAŞIM
Avrupa’da aşırı sağcılığın önderlerinden Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lideri Alice Weidel, “Paskalya haftasında Notre Dame yandı. Mart ayında Paris’in ikinci büyük kilisesi Saint-Sulpice yandı. Şubat ayında Fransa’da 47 saldırı gerçekleşti. Avrupa’daki Hıristiyanlara karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Gözlemevi de, saldırılarda gözle görülür artış olduğunu belirtiyor” paylaşımını yaparak, yangını Müslümanların çıkarttığı imasında bulundu. Fransız yetkililerin, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığını açıklamasına rağmen Weidel’in, Müslümanları hedef alan imalarının ardından “Fransa’da Katolik kiliseleri saygısızlığa uğruyor” başlıklı bir haberi paylaşması dikkat çekti. AfD milletvekili Anton Friesen de sosyal medya hesabından, “Notre Dame yangını bir felakettir. Esas kötüsü dinimizi ve kültürümüzü İslam’a bırakmak olur. Notre Dame camisi, tahmin edebileceğinden daha hızlı bir şekilde gerçek olabilir” ifadelerini paylaştı.
‘AŞIRI SAĞCILAR YANGINA SARILDI’
İNGİLİZ Independent gazetesi yazarlarından Clark Mindock, “Sağcı komplo teorisyenleri Müslüman karşıtı söylemlerini yaymak için katedral yangınına sarıldı” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: “Paris’teki Notre Dame Katedrali’ni yutan cehennem, yetkililerin yangının sebebinin kundaklamadan kaynaklandığını reddetmesine rağmen, aşırı sağcı provokatörlerin Müslüman karşıtı nefret ve komploları yaymak için kullanılıyor.”
Aşırı sağcılar tarafından üretilen provokatif ve asılsız iddiaların yayılmasında sosyal medya paylaşım devi Twitter’a işaret eden Mindock, “Twitter’da az takipçisi olan kişiler, bu olaylar üzerinden beğeni ve takipçi toplayabilmek için kamuoyunda ses getiren haberleri kullanıyor. Twitter gibi sosyal medya platformları, internet trollerinin sahte bilgileri yayabilmesi için ortak bir zemin haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.
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