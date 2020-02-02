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Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir) (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Aşırı hız kazası: 2 ölü

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Aşırı hız kazası: 2 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek yol kenarındaki tümseğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tire'de pastane işleten evli ve 1 çocuk babası Yasin Öztürk (28) ile arkadaşı İbrahim Doğan (28), dün saat 02.00 sıralarında otomobille gezintiye çıktı. Tire'den Bayındır yönüne giden İbrahim Doğan yönetimindeki 09 DN 388 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda geldiğinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil karşı şeride geçip yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Sürücü Doğan ve Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alarak kaza yerine gelen Doğan ve Öztürk'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından iki arkadaşın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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