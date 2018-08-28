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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Emin BAL / DHA
28.08.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Aşiret liderinin kızına düğünde takılan para ve altın dudak uçuklattı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yer alan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve kuzeninin oğlu Elind Adıyaman, 3 gün 3 gece süren düğünle dünya evine girdi.

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  • Aşiret liderinin kızına düğünde takılan para ve altın dudak uçuklattı
  • Aşiret liderinin kızına düğünde takılan para ve altın dudak uçuklattı
  • Aşiret liderinin kızına düğünde takılan para ve altın dudak uçuklattı
  • Aşiret liderinin kızına düğünde takılan para ve altın dudak uçuklattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Düğünde konuklar çifte 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan da davetlilerin katıldığı düğün, drone ile görüntülendi.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti'den Şırnak milletvekili adayı olan ve geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Lezgin Adıyaman'ın oğlu Elind Adıyaman ve Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma Adıyaman, Beytüşşebap'ta evlendi. AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı da olan damat Elind Adıyaman ile Şeyma Adıyaman'ın 3 gün 3 gece süren düğününe Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan da davetlilerin aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, 8'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda aşiret lideri de düğünde yer aldı. Düğünde, altın takıları ve rengârenk yöresel kıyafetleriyle kadınlar ve erkekler, şarkılar eşliğinde, uzun süre halay çekti.

AŞİRETLERDEN DOLAR VE EURO TEPKİSİ

Jirki, Evdan, Giravyan, Mamhuran ve Goyan aşiret liderleri, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ve dövizdeki dalgalanmaya karşı, gelin ve damada dolar ve Euro yerine Türk Lirası takılması konusunda üyelerine talimatlar verdi. Bunun üzerine aşiret liderleri ve üyeler, çifte düğün hediyesi olarak Türk Lirası taktı. Diğer konukların da takı töreninde Türk Lirası taktığı öğrenildi. Drone ile görüntülenen düğünde konuklar çifte 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. Düğün yemeği için 50 koyun ve keçinin kesildiği, 1 ton pirinç kullanıldığı belirtildi.

2 KAMYON ÇEYİZ

Düğünle ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam, bize kızını verdi. Bugün onların düğünü, binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim. Herkes aşiretlerin başlık parası karşılığında kız verdiğini  biliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Amcam kızını verdi. Kendisi gelip damada 5 bin Türk Lirası taktı. Ayrıca 2 kamyon dolusu çeyiz gönderdi. 4 gün boyunca misafirlerimizi ağırladı. Minnettarım hepsine, şükranlarımı sunarım" dedi.

Damat Elind Adıyaman da babası Lezgin Adıyaman'ın geçen yıl yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Babamın vefatından 1 yıl geçti. Onun ölümü bir tek bizi değil, Beytüşşebaplı hemşehrilerimizi de yasa boğmuştu. Bir yılı aşkındır kimse düğünlerini yapamıyordu. Bugün en mutlu günüm, bütün eş ve dostlarım şimdi burada. Babamın yokluğunu hissettirmedikleri için, gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Düğünümle teşkilat olsun, akrabalarım olsun, aşiret liderimiz olsun, hepsi yakından ilgilendi. Bu kadar kalabalığı bir arada görmek çok güzel bir duyguydu. Unutulmaz bir düğün geçirdik. Biz milletimizin hizmetçisiyiz" diye konuştu.

 

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