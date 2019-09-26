Asılı kaldı
Mersin'de kontrolden çıkarak şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Cemil Köksal yönetimindeki elektronik malzeme yüklü 26 RV 069 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolde asılı kaldı.
Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla sürücüyü tırdan çıkardı.
Kazada, sürücünün yara almadığı belirtildi.
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