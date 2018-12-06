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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Zeynep BİLGEHAN
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Asıl terör kadınların boşanırken öldürülmesi’

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‘Asıl terör kadınların boşanırken öldürülmesi’

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan’ın “Yılda 130 bin boşanma yaşanıyor. Bu terördür” sözlerine kadın örgütleri tepki gösterdi.

Arslan, önceki gün katıldığı bir toplantıda boşanma oranlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Yıllık 500-600 bin evlilik, 130 bin de boşanma var. Bu aslında bir terör. Bu 130 bin ailede huzursuzluk anlamına gelir. Bu aslında bir terördür, çocuk hakkı ihlalidir” demişti. Türkiye Kadın Hakları Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bu açıklamayı şöyle yorumladı:

“Şiddetin olduğu bir ailenin korunmasını akla yatkın bulmuyoruz. İstismar ve şiddetin artmasına sebep olarak boşanmanın gösterilmesi yanlış. İnsan Hakları Kurumu Başkanı’nın, bunun yerine ‘Erken evlilikleri önlemeliyiz’ demesini beklerdik. ‘Boşanmalar neden artıyor’ değil, ‘Aile yapılarında neden sorun var’ diye bakmalıyız.”

‘KORUMADAN YARARLANMAK BOŞANMAYA SEBEP DEĞİL’

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na atıfta bulunan Arslan’ın “Bu kanunun içinde ailenin korunması yok. Ya bir alt düzenleme çıkarılmalı ya da ailenin korunması ifadesi düzenlemeden çıkarılmalıdır” ifadelerine de tepki geldi.

m İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hale Akgün “Evlilik birliği temelinden sarsılmış ailelerde 6284 sayılı kanun hem kadını hem çocukları koruyan tedbir kanunu. Bu kanundan yararlanmak boşanmaya sebep olmuyor” dedi.

m Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülsüm Kav “Kadınlar en çok boşanma evresindeyken öldürülüyorken buna hiç değinmemiş olması çok büyük problem. Asıl ‘terör’ kadınların boşanmaya çalışırken öldürülmesi. 6284 sayılı yasa da kadınların tek can simidi” diye konuştu. 

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