Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi:

ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRMEK

“Martın sonu bahar olacak demiştik. Martın sonunda bahar geldi, baharınız kutlu olsun. Baharın gelmesi kolay, önemli olan onu sürdürmek. Asıl görev şimdi başlıyor. Verdiğimiz her sözün arkasında duracağız. Bu başarının arkasında demokrasiye inanan ve demokrasiden yana tavır alan bütün vatandaşlarımız var. Bir arkadaşımız var mazbatayı aldı ama YSK hâlâ karar vermedi. Aradan bir ay geçti. YSK’nın bu süreci bir an önce sonlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz. Başka hiçbir seçenek yok. Biz şunu bekliyoruz; YSK yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurdukları kumpası bozmak zorundadır. Öyle 3 Mayıs, 7 Mayıs değil. Bir an önce karar verin, Türkiye seçim atmosferinden kurtulsun, gerçek gündemine dönsün.

AYM BAŞKANI HUKUK DERSİ VERDİ

Musa Kart karikatürist hapse atıldı. Mustafa Kemal Güngör hapse atıldı. Emre İper, hapiste; Hakan Kara, hapiste; Güray Öz, hapiste; Önder Çelik hapiste. Cumhuriyet gazetesinin yazarları bunlar. Beş yıldan az olanlar içeride, beş yıldan fazla yargılananların dosyası da Yargıtay’da. Bekliyoruz; ortada bir hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Bunun düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek olanlar iktidar sahipleri değil, namuslu yargıçlar bunu düzeltecektir. Geçen gün AYM’nin 57. kuruluş yıldönümündeydik. AYM Başkanı gerçekten de katılanların tamamına güzel bir hukuk dersi verdi. Adalet dağıtacak AYM, önünde Cumhuriyet davası - bireysel başvurular - iki yıldır bekliyor. Öğretmen Ayşe Çelik’in başvuruları bekliyor.

MUHALEFET HAK TEMELLİ YAPILIR

Adaletsizliği düzeltecek olan, bu ülkede adalete inanmış insanlardır. Ahlakın olmadığı yerde adalet olmaz. 5 yaşındaki çocuğa tecavüz, uyuşturucu... Ekrem Bey götürüyor, uyuşturucu ile mücadele komisyonu kuracaklar. O kadar kinlenmişler ki ret veriyorlar. O zaman git kullan kardeşim, git kullan. Bunlar muhalefet etmesini de bilmiyorlar. Muhalefet hak temelli yapılır.”

‘ŞEHİT CENAZESİNE HAKARET VİCDANIMI YARALADI’

ŞEHİTLER hepimizin şehididir. Bu ülke bu vatan için bu bayrak için hayatını vermişse saygı göstermek hepimizin insani görevidir. Akkuzulu köyünde şehit cenazesine katıldım. Köyden, ilçe başkanlığımıza geldiler büyük bir Türk bayrağı istediler, bayrağı verdik. Sonra şehit cenazesine katıldık. Bir grup, cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadı. Akkuzulu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum, saygım vardır. Gündeme getirmek istediğim, provokasyon yapan ve kışkırtan insanlardır. Daha namazın başında, sloganlar hakaretler... İçimden geçirdim ‘yahu bunlar gerçekten Müslüman mı, bunlar gerçekten şehide saygı gösteriyorlar mı?’ Bana yapılan linç girişiminden çok, şehit cenazesine yapılan haksızlığı eleştiriyorum. Bir canımız var. Şehit cenazesine yapılan hakaret, benim vicdanımı derinden yaralamıştır. Bırakın bari bir namaz kılınsın.

2. KEZ AKREP’E BİNDİM

Arkasından bir linç girişimi. ‘Saldırı’, ‘protesto’ diyorlar açık ve net söylüyorum bir linç girişimiydi. Bunu yapmak istiyorlardı, yapamadılar ve beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış. Hayatımda iki kez akrep diye tanımladıkları zırhlı araca bindim. Birincisi Şavşat’ta PKK’nın yaptığı saldırıydı. İkincisi Akkuzulu köyünde evden çıkıp yine akrep aracına bindim. Orada da saldırı vardı. Onların PKK’dan hiçbir farkı yok. PKK ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek parçalamak istiyorlar. Aynı yolun yolcuları. Sanıyorlar ki biz geri adım atacağız. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız. Her adımımızı ileriye doğru atacağız.

SEN NEREDEYDİN?

Sözleşmeli erler dernek kurmuşlar, beni ziyarete geldiler, Sorunlarımızı ifade eder misiniz’ diye. Dertlerini dile getirdim. Alçakça linç girişiminde bulunanların bundan haberi var mı? Hayır. Ben onların hakkını savunurken sen neredeydin? Bunu milletimin vicdanına sunuyorum. Biz şehitlerimize, gazilerimize saygıyı asla elden bırakmayacağız.

KORUMA SAYISI ARTTIRILDI

Çubuk’taki şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı sırasında yakın korumalarının arttırıldığı dikkat çekti.