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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

Aşık Veysel'li İnönü yanıtı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Aşık Veysel'li İnönü yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsmet İnönü ile ilgili açıklamasına, “Devlet geleneğini dahi istismar edecek kadar acziyet içerisinde. Âşık Veysel şöyle diyor: ‘Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır; hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu hedefi yolu yalandır.’ Tarif ettiği kişi de Erdoğan’dır” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

KAŞIKÇI İÇİN ÜÇ ÖNERİ
“YABANCI bir gazeteci, Suudi kökenli, büyükelçiliğe gidiyor, gidiş o gidiş. Rivayetler çok; öldürüldü, parçalandı, cesedi taşındı... Nasıl bir ülkeyiz biz? Kaşıcıkçı’nın konsolosluğa gitmesiyle ilgili görüntüyü bile yabancı bir ajans açıklıyor.

1. Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirilmeliyiz ve söylemeliyiz, ne oldu bu gazeteciye?
2. Sorumluluğu bulunanlar yargıya teslim edilmeli.
3. Tüm diplomatlar derhal sınır dışı edilmeli.

SEN NİYE DÜZELTEMİYORSUN
16 yıldır iktidardalar; ne zaman canını acıtsam, yalanını ortaya koysam ‘Ey Kılıçdaroğlu sen SSK’yı batırdın’ diyor. Ben batırdım, 16 yıldır iktidardasın sen niye düzeltmiyorsun? Emeklilik yaşını arttırdın, sigorta primini arttırdın, maaşı da düşürdün. Şimdi açık olmaması lazım değil mi? Damadının hazırladığı kitapta 2017’deki açık 16 milyar 700 milyon TL, benim dönemimde 2 milyardı. 2018’de 21 milyar 500 milyon TL açığın çıkacağı yazıyor. Şimdi ben sormak istiyorum; Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kim batırdı?

BENİM SAYGI DUYDUĞUM ERDOĞAN...
Benim saygı duyduğum Erdoğan, seçimi kazandıktan sonra gidip Keçiören’de mütevazı bir evde oturan Erdoğan’dır. Benim saygı duymadığım kişi de o mütevazılığı bir kenara atıp, kibir içinde gidip saraya oturan Erdoğan’dır.

Krizi dış güçlere bağladılar. Ben de kendisine 10 tane soru sordum. ‘McKinsey’le, bayrağımıza ve ezanımıza saldıranlarla neden anlaşma yaptın?’ dedim. Erdoğan bundan vazgeçti. Demek ki 10 soru hedefini buldu.

DEVLET GELENEĞİDİR
İsmet İnönü, 45 yıl önce hayatını kaybetmiş. Hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Türkiye’nin tapusu Lozan’ın kahramanıdır. İnsana saygılı, inancına saygılı, her kimliğe saygılı. Siz kalkıyorsunuz İnönü üzerinden beni vurmaya çalışıyorsunuz. İnönü neymiş Amerikan bayrağını sallamış. Bir bakmışsınız, Amerikan ve Türk bayrağı ikisi beraber İnönü onu tutuyor. İlber Ortaylı’nın dediği gibi, devlet geleneğidir, yabancı birisi geldiğinde o ülkenin bayrakları birlikte taşınır. Devlet geleneğini dahi istismar edecek kadar acziyet içerisinde. İsmet İnönü, kendi iradesiyle 1947’de çok partili hayatı getirdi. Yenildiği zaman gazeteciler soruyor, ‘O yenilgi benim en büyük zaferimdir çünkü bu ülkeye demokrasiyi getirdim’ diyecek kadar erdem sahibidir. İsmet İnönü hiçbir zaman devletin kozmik odasını terör örgütlerine açmadı. Aşık Veysel şöyle diyor: ‘Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır, hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu hedefi yolu yalandır.’ Tarif ettiği kişi de Erdoğan’dır.” 

ÖZÜR DİLEYEREK KENDİMDEN BAHSEDEYİM
KILIÇDAROĞLU, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Camiler ve Din Görevlileri Haftası toplantısında kendisi hakkında ‘Sen ne anlarsın ezandan, sen ne anlarsın Kuran’dan’ dediğini belirterek şöyle devam etti: “Beni tanımıyor. Özür dileyerek kendimden bahsedeyim. Benim atalarım, dedelerim İran’ın Horasanı’ndan Anadolu erenleri olarak gelmişlerdir, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana gibi. Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar. Bilmek istiyorsan söyleyeyim, benim büyük dedemin mekanı Akşehir’dedir. Adı Seyit Mahmudi Hayrani’dir. Bir dönem sandukası çalındı. Sandukası şimdi Türk-İslam Eserleri Müzesi’ndedir. Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun. Benim soyumu sopumu öğrenmek istiyorsan, Nakübül Eşraf kayıtlarına bakacaksın, benim, atalarımın kim olduğunu öğreneceksin. Benim inancımı sorgulamak için sana yetkiyi kim verdi? Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiye sahip olduğunu din adamlarının önünde söylüyorsun? İnsanın biraz Allah’a, Kuran’a, dine imana saygısı olur.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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