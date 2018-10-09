Aşık Veysel'li İnönü yanıtı

KAŞIKÇI İÇİN ÜÇ ÖNERİ

“YABANCI bir gazeteci, Suudi kökenli, büyükelçiliğe gidiyor, gidiş o gidiş. Rivayetler çok; öldürüldü, parçalandı, cesedi taşındı... Nasıl bir ülkeyiz biz? Kaşıcıkçı’nın konsolosluğa gitmesiyle ilgili görüntüyü bile yabancı bir ajans açıklıyor.



1. Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirilmeliyiz ve söylemeliyiz, ne oldu bu gazeteciye?

2. Sorumluluğu bulunanlar yargıya teslim edilmeli.

3. Tüm diplomatlar derhal sınır dışı edilmeli.



SEN NİYE DÜZELTEMİYORSUN

16 yıldır iktidardalar; ne zaman canını acıtsam, yalanını ortaya koysam ‘Ey Kılıçdaroğlu sen SSK’yı batırdın’ diyor. Ben batırdım, 16 yıldır iktidardasın sen niye düzeltmiyorsun? Emeklilik yaşını arttırdın, sigorta primini arttırdın, maaşı da düşürdün. Şimdi açık olmaması lazım değil mi? Damadının hazırladığı kitapta 2017’deki açık 16 milyar 700 milyon TL, benim dönemimde 2 milyardı. 2018’de 21 milyar 500 milyon TL açığın çıkacağı yazıyor. Şimdi ben sormak istiyorum; Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kim batırdı?



BENİM SAYGI DUYDUĞUM ERDOĞAN...

Benim saygı duyduğum Erdoğan, seçimi kazandıktan sonra gidip Keçiören’de mütevazı bir evde oturan Erdoğan’dır. Benim saygı duymadığım kişi de o mütevazılığı bir kenara atıp, kibir içinde gidip saraya oturan Erdoğan’dır.



Krizi dış güçlere bağladılar. Ben de kendisine 10 tane soru sordum. ‘McKinsey’le, bayrağımıza ve ezanımıza saldıranlarla neden anlaşma yaptın?’ dedim. Erdoğan bundan vazgeçti. Demek ki 10 soru hedefini buldu.



DEVLET GELENEĞİDİR

İsmet İnönü, 45 yıl önce hayatını kaybetmiş. Hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Türkiye’nin tapusu Lozan’ın kahramanıdır. İnsana saygılı, inancına saygılı, her kimliğe saygılı. Siz kalkıyorsunuz İnönü üzerinden beni vurmaya çalışıyorsunuz. İnönü neymiş Amerikan bayrağını sallamış. Bir bakmışsınız, Amerikan ve Türk bayrağı ikisi beraber İnönü onu tutuyor. İlber Ortaylı’nın dediği gibi, devlet geleneğidir, yabancı birisi geldiğinde o ülkenin bayrakları birlikte taşınır. Devlet geleneğini dahi istismar edecek kadar acziyet içerisinde. İsmet İnönü, kendi iradesiyle 1947’de çok partili hayatı getirdi. Yenildiği zaman gazeteciler soruyor, ‘O yenilgi benim en büyük zaferimdir çünkü bu ülkeye demokrasiyi getirdim’ diyecek kadar erdem sahibidir. İsmet İnönü hiçbir zaman devletin kozmik odasını terör örgütlerine açmadı. Aşık Veysel şöyle diyor: ‘Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır, hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu hedefi yolu yalandır.’ Tarif ettiği kişi de Erdoğan’dır.”



ÖZÜR DİLEYEREK KENDİMDEN BAHSEDEYİM

KILIÇDAROĞLU, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Camiler ve Din Görevlileri Haftası toplantısında kendisi hakkında ‘Sen ne anlarsın ezandan, sen ne anlarsın Kuran’dan’ dediğini belirterek şöyle devam etti: “Beni tanımıyor. Özür dileyerek kendimden bahsedeyim. Benim atalarım, dedelerim İran’ın Horasanı’ndan Anadolu erenleri olarak gelmişlerdir, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana gibi. Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar. Bilmek istiyorsan söyleyeyim, benim büyük dedemin mekanı Akşehir’dedir. Adı Seyit Mahmudi Hayrani’dir. Bir dönem sandukası çalındı. Sandukası şimdi Türk-İslam Eserleri Müzesi’ndedir. Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun. Benim soyumu sopumu öğrenmek istiyorsan, Nakübül Eşraf kayıtlarına bakacaksın, benim, atalarımın kim olduğunu öğreneceksin. Benim inancımı sorgulamak için sana yetkiyi kim verdi? Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiye sahip olduğunu din adamlarının önünde söylüyorsun? İnsanın biraz Allah’a, Kuran’a, dine imana saygısı olur.”