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    Aşık Veysel'in en çok paylaşılan şiirleri ve sözleri

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Bugün vefatının üzerinden 45 yıl geçen Aşık Veysel, kendi şiirleri ve sözleriyle anılıyor. Facebook, Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarının kullanıcıları profillerinde Aşık Veysel şiirleri ve sözleri paylaşarak Türk halk ozanına olan sevgilerini dile getiriyor. İşte şiirlerinde toprağı, aşkı ve insan sevgisini anlatan Aşık Veysel’in şiirlerinden ve sözlerinden seçmeler!

    Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ozanlardan birisi; sevginin, birliğin, beraberliğin en büyük destekçisi Aşık Veysel, Twitter’ın ‘trend topic’ listesinde ilk sırada yer alıyor. 19. yüzyılda yaşayan Aşık Veysel’in bugün de hala aynı değeri koruyan şiirleri ve sözleri paylaşılıyor. Toprağa olan sevgisini “Her türlü isteğim topraktan aldım, benim sadık yarim kara topraktır.”sözleri ile anlatan Aşık Veysel'in şiirlerinden alıntılanan sözlerini, dizelerini sizler için derledik..

    AŞIK VEYSEL SÖZLERİ

    Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

    Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı.

    Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?

    Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin.

    Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.

    Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır.

    Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…

    Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma.

    AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİ

    UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

    Uzun ince bir yoldayım
    Gidiyorum gündüz gece
    Bilmiyorum ne haldeyim
    Gidiyorum gündüz gece
    Dünyaya geldiğim anda
    Yürüdüm aynı zamanda
    İki kapılı bir handa
    Gidiyorum gündüz gece
    Kırkdokuz yıl bu yollarda
    Ovalarda dağlarda çöllerde
    Düşmüşüm gurbet ellerde
    Gidiyorum gündüz gece
    Şaşar Veysel iş bu hale
    Kah ağlaya kah güle
    Yetişmek için MENZİLE
    Gidiyorum gündüz gece

    KARDEŞİM

    Beni hor görme kardeşim
    Sen altınsın ben tunç muyum?
    Aynı vardan var olmuşuz
    Sen gümüşsün ben saç mıyım?
    Ne var ise sende bende
    Aynı varlık her bedende
    Yarın mezara girende
    Sen toksun da ben aç mıyım?
    Topraktandır cümle beden
    Nefsini öldür ölmeden
    Böyle emretmiş yaradan
    Sen kalemsin ben uç muyum?
    Tabiata Veysel aşık
    Topraktan olduk, kardaşık.
    Aynı yolcuyuz yoldaşık
    Sen yolcusun ben bac mıyım

    GÜZLELİĞİN ON'PARETMEZ

    Güzelliğin on par'etmez
    Bu bendeki aşk olmasa
    Eğlenecek yer bulaman
    Gönlümdeki köşk olmasa
    Tabirin sığmaz kaleme
    Derdin dermandır yareme
    İsmin yayılmaz aleme
    Aşıklarda meşk olmasa
    Kim okurdu kim yazardı
    Bu düğümü kim çözerdi
    Koyun kurt ile gezerdi
    Fikir başka başk'olmasa
    Güzel yüzün görülmezdi
    Bu aşk bende dirilmezdi
    Güle kıymet verilmezdi
    Aşık ve maşuk olmasa
    Senden aldım bu feryadı
    Bu imiş dünyanın tadı
    Anılmazdı VEYSEL adı
    O sana aşık olmasa.

    DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

    Ben giderim adım kalır
    Dostlar beni hatırlasın..
    Düğün olur bayram gelir
    Dostlar beni hatırlasın..
    Can kafeste durmaz uçar
    Dünya bir han konan göçer
    Ay dolanır yıllar gecer
    Dostlar beni hatırlasın..
    Can bedenden ayrılacak
    Tütmez baca yanmaz ocak
    Selam olsun kucak kucak
    Dostlar beni hatırlasın..
    Ne gelsemdi ne giderdim
    Günden güne arttı derdim
    Garip kalır yerim yurdum
    Dostlar beni hatırlasın..
    Açar solar türlü çiçek
    Kimler gülmüş kim gülecek
    Murad yalan ölüm gerçek
    Dostlar beni hatırlasın..
    Gün ikindi akşam olur
    Gör ki başa neler gelir
    Veysel gider adı kalır

    AŞKIN BENİ

    Aşkın beni elden ele gezdirdi
    Cok dolandım bulamadım eşini
    Beni candan usandırdı bezdirdi
    Tuzlu imiş yiyemedim aşını..
    Benim ile gezdin beni arattın
    Beraber oturup beraber yattın
    Türlü türlü güllerinden koklattın
    Aşık ettin güle bülbül kuşunu..
    Altmış iki yıldır seni ararım
    Tükendi sabrım yoktur kararım
    Dağa taşa kurda kuşa sorarım
    Kimse bilmez hikmetini işini..
    Her millete birer yüzden göründün
    Kendini sakladın sardın sarındın
    Bu dünyayı sen yarattın girindin
    Her nesnede gösterirsin nakşını..
    Görenlere açık körlere gizli
    Kimine göründün oruç namazlı
    Veysel'e göründün cilveli nazlı
    Tutan bırakırmı senin peşini.

    GELMEZ YOLA GİDİYORUM

    Selam saygı hepinize
    Gelmez yola gidiyorum
    Ne şehire ne de köye
    Gelmez yola gidiyorum

    Gemi bekliyor limanda
    Gideceğim bir ummanda
    Gözüm kalmadı cihanda
    Gelmez yola gidiyorum

    Eşim dostum yavrularım
    İşte benim sonbaharım
    Veysel karanlık yollarım
    Gelmez yola gidiyorum

     

     

    Etiketler: Aşık Veysel , Aşık Veysel şiirleri , Aşık Veysel sözleri , SeoHaber , gündem
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