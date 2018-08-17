Aşıda devrim... Üç kıtadan patent aldı
Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirilen ve aşının oda sıcaklığında 30 gün dayanabilmesine olanak tanıyan teknoloji Avrupa Patent Ofisi’nden de patent aldı.
Bir proteinin mikroküreciklerinden geliştirilen ürün, daha önce Japonya ve ABD’den patent almıştı. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören’in geliştirdiği biyoteknoloji ürünü buluşun, ABD, Japonya ve Avrupa Patent Ofisi’nden patent alması nedeniyle “triadic patent” deniyor. Türkiye’nin üç kıtada birden patentlenen ilk ve tek biyoteknoloji buluşu olan “dayanıklı aşı taşıyıcı protein mikrokürecik teknolojisi”yle ilgili çalışmalar 2009’dan beri sürüyor.
Halen uygulanan yeni nesil aşılara mikroorganizmaların sadece en çok bağışıklık yanıtı veren parçaları konuyor. Aşıların 2-8 santigrat derecede saklanmaları gerekiyor. Aksi halde aşılar bozuluyor ve bağışıklık geliştirmiyor. Söz konusu yeni buluş ise aşıların en az 30 gün boyunca oda sıcaklığında dahi bozulmadan taze kalmasını sağlıyor. Özören, “Buluşumuz olan ASC zerrecik taşıyıcısı, üzerine yüklenen uyaranları 30 gün boyunca oda sıcaklığında ya da donma-çözülme döngülerine dirençli bir şekilde koruyor. Bu teknolojiyle geliştirilecek tüm aşılar bugün ihtiyaç duyulan sabit koşullar yerine normal ısı koşullarında dünyanın her yerine gönderilebilecek” dedi.
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