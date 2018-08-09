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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ - ANKARA
09.08.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Aşı reddine karşı ekip

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Aşı reddine karşı ekip

Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının 23 bine ulaşması üzerine bilinçlendirme çalışmalarına hız veren Sağlık Bakanlığı özel ekip kurdu. Uzmanlara göre salgın halinde kızamık, ölüm ve beyin hasarlarına yol açabilecek...

ANAYASA Mahkemesi 2016 yılında aldığı bir kararla çocuk felci dışında anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasını Anayasa’ya aykırı bulmuştu. AYM yetkilileri, zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğine hükmetmişti. Türkiye’de 2011 yılından beri aşı reddi sayısı kademeli olarak artmış ve geçen yıl bu rakam 23 bin ulaşmıştı.

Aşı reddinin bir önceki yıla göre iki kat artmaya başlamasıyla uzmanlar, “Aşı reddi 50 bini geçerse ülkede salgınlar başlayabilir” uyarısında bulunmuşlardı. Aşı konusunda vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalarına hız veren Sağlık Bakanlığı, bu konuda yapılacaklar ve alınacak önlemleri belirlemek üzere uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hürriyet’e, salgın meydana gelmesi durumunda, kızamık geçiren her 1000 çocuktan 100’ünün hastaneye yatacağı, yaklaşık 20’sinin öleceği, 30’unda ise beyin hasarı meydana geleceği uyarısında bulundu.

AŞI ZORUNLU OLMALI
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, aşının halk sağlığının korunmasının temel taşlarından biri olduğunu belirterek, “Aşının reddedilmesi bireysel değil bir halk sağlığı sorunudur. 2017’de 23 bin ailenin aşıyı reddetmesi, Türkiye’de görülme sıklığı neredeyse sıfıra yaklaşmış olan hastalıkların salgınlara dönüşmesine neden olabilir. Aşının zorunlu olması alınacak önlemlerin başında geliyor” dedi.

TTB: HİÇBİR CİDDİ YAN ETKİ YOK

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) de 5 Nisan’da “Aşı Candır” kampanyası başlatmış, hazırladığı yasa değişikliği önerisini de TBMM’ye sunmuştu. TTB yetkilileri, aşıların son derece etkin ve güvenilir olduğunu belirterek, “Aşılarla ilgili kanıtlanmış hiçbir ciddi yan etki yok. Aşı yapılması, kişinin ya da ebeveyninin, bilimsellikten uzak, kanıtlanmamış bilgiler ve yanlış inançlar doğrultusunda aldığı keyfi kararlarına bırakılmamalıdır” dediler.

23 bin aile aşıyı reddetti: Aşılama olmazsa yılda 14 bin çocuk ölebilir
23 bin aile aşıyı reddetti: Aşılama olmazsa yılda 14 bin çocuk ölebilir
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