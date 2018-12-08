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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.12.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Asi Nehri’ni istila eden su canavarları temizleniyor

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Son günlerde üzerinde yer alan su sümbülleri ile adından sıkça söz ettiren Asi Nehri’nde köprü ayaklarına takılan sümbüller, belediye ekiplerince temizleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, su sümbülleri yüzünden nehirde kötü koku da oluştuğuna dikkat çekerek temizleme çalışmalarına Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Çevre Bakanlığı'nın da destek vermesini istedi.

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  • Asi Nehrini bu hale getirdi
  • Asi Nehrini bu hale getirdi
  • Asi Nehrini bu hale getirdi
  • Asi Nehrini bu hale getirdi
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Lübnan’dan başlayan Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor. Antakya yakasında ise köprü direklerine takılan su sümbülleri, büyükşehir belediyesi personelleri tarafından temizleniyor.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Çalışmaları yakından takip eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, 3 hafta süren yağışlı hava nedeniyle sürdüremedikleri çalışmalara yeniden başladıklarını aktardı.

Başkan Öksüz, “Yaklaşık 5 aydır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yağmurdan dolayı üç hafta çalışamadık, 3 hafta içerisinde çok birikmiş su sümbülleri. Bugün yağmur olmadığı için ekiplerimiz yeniden tekne marifetiyle müdahale ediyorlar. Burada birikmiş olan su sümbüllerinin tamamını temizleyene kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Asi Nehri’ni istila eden su canavarları temizleniyor
Su sümbüllerinin beraberinde kötü koku ve görünümün meydana geldiğini ifade eden Başkan Öksüz, Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Çevre Bakanlığı'nın da destek vermesini istedi.

Öksüz, “Biliyorsunuz, su sümbülleri çok hızlı çoğalan ve yayılan su bitkisi aynı zamanda su canavarı olarak da biliniyor. Su ekosistemi ve tarımsal yapı açısından oldukça zararlı olduğu bilinen bir bitki türü. Zaman içerisinde burada biriktiğinde, hem çürümeden kaynaklı hem de üzerinde topladığı kirlilikten kaynaklı çevre ve halk sağlığı oldukça rahatsız edici, kent konforu açısından, yaşam konforu açısından rahatsız edici bir durum yaşatıyor. Hem üzerinde topladığı sizinde gördüğünüz biriktirdiği kirlilikten dolayı hem de sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine uygun ortam oluşturduğu, hem de kokuya sebep olduğu için. Bu nedenle buradaki görev yetki sorumluluk özellikle tarım bakanlığı, devlet su işleri ve çevre bakanlığında olmasına rağmen biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre hassasiyeti dolayısıyla, kent temizliği ve halk sağlığına verdiğimiz önemden dolayı 5 aydır bu çalışmanın fiilen içerisindeyiz, aralıksız sürdürüyoruz. Halen de sürdürmeye devam edeceğiz ama bizim çabamız yeterli olmuyor gördüğünüz gibi, çok yoğun geliyor çünkü. Afrin’den ve Suriye’den bu tarafa gelen bir bitki türü. Bununla ilgili etkin, ekonomik ve sürdürülebilir mücadele yönteminin mutlaka az önce saydığım kurumlar tarafından geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması gerekiyor. Bunun için koordinasyon şart, valilik koordinasyonunda ilgili bakanlıkların da desteğiyle bizimde içinde bulunacağımız bir organizasyonla bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Mutlaka bu bakanlıkların, bu kurumların sorumluluk alıp işe dahil olması lazım” açıklamalarında bulundu.

Asi Nehri’ni istila eden su canavarları temizleniyor

 

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