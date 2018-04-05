'Aşı konusunda bakanlık susuyor'

Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının 2011’de 183 iken, 2016’da 12 bin, 2017’de ise 23 bine çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Tükel, “Sadece aşı yaptırmayan değil, aşısı olan çocuklar da risk altında. Hatta özellikle bağışıklığı baskılanmış veya kanser hastası yetişkinler için de risk söz konusu. Kızamık vakaları arttı. Bunlar arasında aşılı çocuklar da var. Durum böyleyken Sağlık Bakanlığı aşı konusunda kendisini kenara çekmiş gözüküyor. Aşı karşıtlığı giderek artar, tartışmalar sürerken bakanlık susuyor” dedi.



‘CEZANIN YOLU AÇILSIN’

Prof. Dr. Tükel, Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 89’uncu, Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesinin değiştirilmesiyle hayat kurtaran aşıların ailelerin inisiyatifine bırakılmadan zorunlu hale getirilmesini ve aşılatmayanlara da ceza verilmesinin hukuki yolunun açılması gerektiğini söyledi.



