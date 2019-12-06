Asgari ücret zammı ne zaman belli oluyor? Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşını belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanmaya başladı. Gözler şimdi ikinci toplantının yapılacağı tarih ve zam miktarının kesinleşeği günde. İşte, 2020 asgari ücret zammı hakkında merak edilenler...

YÜZ KAÇ ZAM YAPILACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, geçtiğimiz gün kaleme aldığı yazısında şu tahminde bulunmuştu;

"Şimdi, 2020 için bir asgari ücret tahmini yapalım. Birincisi, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12, gelecek yıl için beklenti ise yüzde 8.5. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlara 2020’nin ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında da yüzde 4 olmak üzere gelecek yıl için toplam yüzde 8 zam yapılacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. Kamu işçilerine de yapılan son toplu sözleşme ile gelecek yıl ilk yarıda yüzde 3, ikinci yarıda yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 zam verilecek, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bana göre 2020’de asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 15’ler civarında olacaktır. Belki bu oranın yüzde 18’e kadar çıkma ihtimali de var. Bu da 2020’de asgari ücret brüt 3 bin lira olacak anlamına geliyor."

2020 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. İlk toplantıda sadece genel görüşme gerçekleştiren taraflar, ikinci toplantıyı 10 Aralık tarihinde işveren sendikası TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Sonraki toplantı ise 17 Aralık tarihinde işçi sendikası TÜRK-İŞ ev sahipliğinde yapılacak.

Son toplantı ise ortak olacak. Burada her iki taraf, bakanlık nezdinde bir karara varacak. Böylece asgari ücret zammı netleşmiş olacak.

TÜRK-İŞ: O RAKAMIN ALTINA MASAYA OTURMAYIZ

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre;

Türk-İş’in 23. Olağan Genel Kurulu’nda, “2 bin 578 TL’nin altındaki asgari ücrete biz yokuz” mesajı damgasını vurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret için 3 bin 200 lira diyen var, 10 bin lira diyen var, 6 bin lira diyen var. Bu rakam bizim için 2 bin 578 lira civarında olursa tamam. Ama diğer türlü altında olursa, bize de getirmeyin. O masada da oturmayız” dedi.

Genel kuruldaki konuşmasında kıdem tazminatıyla ilgili devam eden tartışmaları anımsatan Atalay, “Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdemle ilgili olumsuz bir şey yapmayın. Bu yapıyı bozdurmayız, mevcut durumdan nokta kadar geri gitmeyiz. Ama almayanlarla ilgili bir şey yapılmasına taraf oluruz” açıklamasını yaptı. Kıdemle ilgili bir şey olması durumunda iki saatte 1.3 milyon kişiyi toplayacaklarını vurgulayan Atalay, “Bir şey olursa, burada durmamızın da anlamı yok. Ceketimizi alır gideriz” ifadelerini kullandı.

Değişen dönemin yeni madenlerinin AVM’ler olduğunu da kaydeden Atalay, “AVM’lerde 500 bin çalışan güneş görmeden çalışıyor. Sabah 6’da güne başlıyor, akşam 10’da bitiriyor. Madenciler kadar onlarla ilgili de çözüm bulmak lazım. Oradaki insanlar meslek hastalığına tutuluyor. Onlar da bizim bir parçamız” dedi.