‘Asgari ücret vergi dışı kalmalı’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tez Koop İş Sendikası’nın 11. Olağan Genel Kurulu’na birlikte katıldı.
Konuşmasında “Sizler güçlü olduğunuz sürece demokrasi güçlüdür” diyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Çalışan, sermaye karşısında daha güçsüzdür, hakkını korumamız gerekiyor. O yüzden sendika sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Ben sizdenim, sizi eleştirmeye hakkım var, sizin de beni en acımasız şekilde eleştirmeye hakkınız var. Biz bir aileyiz. Siz demokrasiyi savunuyorsunuz. Ben de her koşulda, her ortamda sizin haklarınızı savunmak zorundayım. Kayıtdışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisi. Bunun emeklilik hakkı olmayacak mı, kıdem tazminatı olmayacak mı? Dünyada bilinen en etkin ve tek mücadele vardır, sendikalılaşma. Türkiye’de 8 milyona dayandı işsiz sayısı. Şu lafı belki yüzlerce sefer duydunuz. Vergiyi tabana yayacağız. Zaten tabanda vergi. Asgari ücretin vergi dışı kalması lazım. Sizler güçlü olduğunuz sürece bu ülkede demokrasi güçlüdür. Sizler hak talebinde bulunduğunuz sürece bu ülkede demokrasi güçlüdür. Sizlerin emeği ile alınteri bu ülkede tüm değerlerin üzerindedir. Bir kişi alınteri döküyorsa, o kişinin benim başımın üzerinde yeri vardır. Çalışmak, üretmek demek başkasına el avuç açmamak demektir. O nedenle sizin göreviniz, üstlendiğiniz görev, yaptığınız iş çok değerlidir.”
‘BEKA PROBLEMİ YOK’
Karamollaoğlu ise şunları söyledi: “Mahalli bir seçime gidiyoruz. Türkiye’de hükümet değişmeyecek. Bu mahalli seçim, iktidar tarafından genel seçim kadar önemseniyor. Ülkemizin bir beka problemi olduğu kanaatinde değiliz. Ülkemiz tehdit altında mı kurulduğu tarihten itibaren tehdit altında. Çünkü dünyanın en stratejik bölgesinde bulunuyor. Seçime gidiyoruz, bu ortamda aslında mahalli seçimler olduğu için biz daha ziyade mahalli problemlerle ilgilenmeliydik.”
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