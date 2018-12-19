Asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Aralık'ta ikinci toplantısını yaptı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısı 7 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapmıştı. İşte, 2019 asgari ücret zammı ve 2019 Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantıları hakkında detaylar...

İKİNCİ TOPLANTI YAPILDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

Genel Müdür Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, "Bunun yanında, hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız." dedi.

TÜİK'ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun bugüne yetişmediği bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

TOPLANTI İKİ SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız."

Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

Türk-İş'in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, "Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz." yanıtını verdi.

Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor." değerlendirmesini yaptı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da bugünkü toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak şöyle konuştu:

"Bu konuda çeşitli görüşlerimiz oldu. Gerek enflasyon gerek işsizlik gerekse de büyüme rakamları üzerinde görüşlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm saygınlığıyla çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi. Onun için çaba göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum bu doğrultuda bir sonuç çıkacak ortaya."

İşveren tarafı olarak tekliflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Koç, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta TÜİK'ten gerekli rakamalar gelmeden herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. Geldikten sonra değerlendireceğiz ve muhtemelen son toplantıda bütün değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha faklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız. Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019 yılında alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı olarak asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması. Bunları tekrar dile getirdik."

Türk-İş heyetinde bu yıl ilk komisyonda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de toplantıda söz aldığını ve asgari ücretle nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını dile getirerek Komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri, dün HAK-İŞ Konfederasyonu yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Sabah kahvaltısında Sayın Başkan ve arkadaşları bizi ağırladılar. Sofraları zengindi, tabii bizim en büyük arzumuz Türkiye’deki bütün sofraların zengin olması” dedi.

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. Asgari ücret konusunda bir komisyon şu anda görev yapıyor. Komisyonun nasıl karar vereceğini bilmiyorum ama CHP’li belediyelerin ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biz 2 bin 200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz. Bu arada anayasada işçilerin sendika kurma, bir sendikaya üye olma hakları var. Ama gelin görün ki Türkiye’de tam bunun tersi yaşanıyor. Flormar işçileri Kocaeli’de aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Flormar’ın yöneticilerine seslenmek istiyoruz; şirketin merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı, sanki Türkiye sömürge ülkesi burada işçiler sendikasız olacak. Niye olsun? Bunların anayasal haklarının tanınması lazım."

ASGARİ ÜCRET 2019'DA NE KADAR OLACAK?



Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.