2019 asgari ücret zam görüşmeleri | Asgari ücret ne kadar olacak?

Yaklaşık yedi milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için zam pazarlıkları çok yakında başlıyor. 2019 yılında asgari ücretin ne kadar oranda zamlanacağını merak eden milyonlarca işçi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2019 asgari ücret zammı ve zam görüşmeleri hakkında merak edilenler...

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

KOMİSYONUN YAPISI NASIL?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2019'DA NE KADAR OLACAK?

Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.

CHP'DEN 2 BİN 200 LİRA TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklikleri öngörüyor.

Teklife göre, günlük brüt asgari ücret 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücret en geç 6 ayda bir belirlenecek. TÜİK tarafından işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek geçim ücreti ve bu ücretteki aylık değişimleri gösteren bir “Ücretliler Geçim Endeksi” hazırlanacak. Komisyon, asgari ücretin belirlenmesinde; ücretliler geçinme endeksindeki artış oranlarını ve geçim şartlarını dikkate alacak.

İşçilere günlük normal çalışması karşılığında belirlenmiş asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamayacak.

İşverenler, Mesleki Eğitim Kanunu haricinde her ne ad adı altında olursa olsun, kursiyer, çırak veya stajyer adı altında çalıştırılan işçilere de asgari ücret ödeyecek. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak.

Asgari ücreti, işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye, ödenmeyen her işçi ve her ay için 500 TL idari para cezası verilecek.

Asgari ücretten, gelir vergisin kaldırılmayacak. Yıllık asgari ücret tutarı kadar gelir, gelir vergisinden muaf tutulduğundan vergi iadesi olarak tanımlanan “asgari geçim indirimi” kaldırılmış sayılacak.

Teklifin gerekçesinde, vatandaşların adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışmasının, anayasal bir zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereği olduğu belirtildi.

Çalışan kişinin, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ve asgari ücretin bu ilke doğrultusunda belirlenmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Türkiye'de asgari ücret ile çalışan sayısının yüksek olduğunun vurgulandığı gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 8 milyon çalışanın geçimini sağlayan asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve anayasada tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi hakkaniyetli ve adaletli de değildir. Mevcut asgari ücret ne yazık ki bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. Uluslararası alanda işçinin ve ailesinin geçimini sağlamaya yönelik olarak belirlenen asgari ücret ülkemizde geçimlik ücret olmaktan çıkmıştır. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin sadece asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır. Bu çerçevede bu ücretin en azından geçimlik ücret seviyesine çıkarılması gerekmektedir."