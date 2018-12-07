Asgari ücret belli oldu mu? 2019 Asgari ücret zam görüşmeleri

Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk etabı dün tamamlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 'Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum' dedi. İşte, 2019 asgari ücret zammı hakkında tüm merak edilenler...

İLK TOPLANTI YAPILDI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edildi. Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi de söz aldı.

BAKAN'IN KONUŞMASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un konuşmasında dikkat çeken noktalar şunlardı;

"Çalışma hayatının temel unsurlarından biri olan asgari ücretin tespiti konusunda tüm taraflar tekliflerini, görüş ve önerilerini açıkça sunma imkanı bulacak. Bugün masanın etrafından olan herkes aynı gemide yol aldığımızın bilincinde. İşçi olmadan iş verenin, iş veren olmadan işçinin var olması mümkün değil. Bu anlayışla sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman etkin bir şekilde işlemiştir ve işlemeye de devam edecek."

"Asgari ücret çalışma hayatının ücret politikalarının da en alt sınırını ortaya koymakta. Bu yönüyle tüm çabamız, hepimizin ortak hedefi tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve iş verenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek."

Elbette işçi ve iş verenler belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücreti belirleme imkanına da sahip. Bu konuda uygulama geliştiren firmalarımız da var. En büyük temennimiz bu tür uygulamaların daha yaygın hale gelmesi yönünde."

"Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, ülkemizin koşullarına, işçilerimizin ve iş verenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum." ifadesini kullanan Selçuk, sözlerini "Komisyon boyunca çalışanlarımızın, işverenlerimizin, tüm sosyal taraflarımızın ve devletimizin hassasiyetlerinin gözetileceğine canı gönülde inanıyorum. Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı ve memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum."

SENDİKALAR NE DEDİ?

Türk-İş gerçekleşen enflasyon artı refah payı isterken, TİSK ise asgari ücret desteğinin sürdürülmesini talep ediyor. Bu yıl ilk kez Türk-iş bünyesinde bir asgari ücretli de çalışmalara katıldı. Türk-İş adına görüşmelere katılan asgari ücretli Gülden Görmez, boşanmış ve 2 çocuk annesi, çocuklarından biri hırka alamadığı için okulu bırakmış.

Yalova Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Görmez, komisyon toplantısı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Görmez, çocuklarından birinin üniversitede okuduğunu, diğerinin ise lise 2’den terk olduğunu söyledi. Çocuğunun okulu terk etmesinde okul için gereken hırkayı alamamasının etkili olduğunu belirten Görmez, “Oğluma formasını aldım ama hırkasını alamadım. ‘Onu da bir ay sonra alırız’ demiştim. Okul yönetimi ‘prosedür gereği, o forma giyilmek zorunda’ diyerek sürekli oğlumu uyardığı için, oğlum da gurur meselesi yaptı bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. Kiram 850 TL. Çocuk yardımıyla birlikte bin 903 TL alıyorum. Yemek artı yol gibi giderler ve kredi kartlarını çıkardığımda geriye 300-400 TL kalıyor. Asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim” dedi.

"2 BİN 200 TL MANTIKLI RAKAM"

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da komisyondan beklentilerini “Yıllık enflasyon yüzde 25’i buldu. Sadece eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 6.30 oranında arttı. Ücretli çalışanların zaten yetersiz olan gelirleri enflasyon karşısında iyice eridi. Çalışanların geçim şartları katlanmaz boyutlara geldi” diyerek anlattı. Irgat, “Asgari ücretle çalışanlardan yine fedakarlık bekleniyor ancak olağanüstü ekonomik koşullardan geçtiğimiz bugünlerde, fedakarlık işçilerden beklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, 2 bin 200 TL gibi bir rakamın mantıklı olabileceğini kaydederken, “Önce bir gerçekleşen enflasyonu versinler. Üzerine de bir refah payı söz konusu olsun” dedi. Ülkede patron ağırlıklı bir Meclis’in, sermaye ağırlıklı bir yapının olduğunu söyleyen Atalay, “Biz asgari ücretli, emekli, işçi, çiftçi, işsiz bu ülkenin yüzde 70’yiz. Her sıkıntıda nefes kredisi, her sıkıntıda rahatlatma kredisi herkese var. İşte bizim de bir talebimiz oldu. Ben 20 bin lira söylemedim ki, söylediğimiz 2 bin lira. İşveren temsilcileri bunun çok kötü olduğunu, çok fazla olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir yapının içerisinde ‘biz bunları simitle, çayla çalıştıralım’ düşüncesinde işverenler var. Bu görüş kör bir görüş” diye konuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2019'DA NE KADAR OLACAK?

Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.