Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? 3. toplantı ne zaman?

2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret rakamı için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. İşte, dün gerçekleştirilen 2. asgari ücret toplantısından bazı bilgiler ve üçüncü toplantı hakkında bazı bilgiler

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

Genel Müdür Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, "Bunun yanında, hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız." dedi.

TÜİK'ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun bugüne yetişmediği bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

İşçi heyetinde bu yıl ilk kez asgari ücretli kadın bir işçinin de yer aldığını anımsatan Önder, hem Çalışma Genel Müdürü hem de bir hemcinsi olarak bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Toplantıya, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

DİSK: ASGARİ ÜCRET 2 BİN 800 LİRA OLMALI

İzmir’de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istedi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2019 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen ’Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memleket’ kampanyası çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan taleplerini açıkladı.

Konak’taki Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılan açıklama sırasında, ’Asgari ücretten vergi alınmasın’, ’Krizin faturasını işçiler değil, sermaye ödesin’, ’Bizi unutanları biz de unutacağız’ yazılı dövizler taşıyan grup ’Susma sustukça sıra sana gelecek’, ’İnsanca bir yaşam istiyoruz’ÿve ’Susma haykır sefalete hayır’ÿsloganları attı.

DİSK olarak Türkiye’nin her yerinde bu açıklamayı yaptıklarını belirten Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasında, asgari ücret tespitinin 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendirdiğini söyledi. Sarı, asgari ücret seviyesindeki artışın genel ücret artışlarını da etkilediğini belirtti. 2019 yılı asgari ücretinin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarı, "Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır. Ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler milli gelirden pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde eşitsizlik işçiler aleyhine büyümüştür. Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir" dedi. Açıklamasında TBMM lokantasındaki milletvekillerinin yemek listesini paylaşan Memiş Sarı, "2 kişilik dana kavurma pilav 12 lira, 2 kişilik kutu kola 4 lira, 2 kişilik tarhana çorbası 2 lira, 1 kişilik bademli keşkül 2 lira, 1 kişilik fıstıklı tel kadayıf 5 lira, 2 kişilik çoban salata 2 lira, 2 kişilik küver 1 lira. Milletvekilleri ’biz aynı geminin yolcusuyuz, bu krizi de birlikte atlatacağız’ diyordu. Yani bunlar asgari ücretle yaşamlarını sürdüren ve aynı gemideyiz diyen milletvekillerinin listesidir. Milletvekili maaşı 25 bin lira. Bunu bizlere reva görenleri alkışlarla, ıslıklarla protesto ediyoruz" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 4 kez gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının ilk ikisi tamamlandı. Üçüncü toplantının gelecek hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Son toplantı ise aralığın son haftasında bakanlığın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek.