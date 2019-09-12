Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir, 2019 AGİ miktarı ne kadar
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir sorusu çalışanlar tarafından detayları ile araştırılıyor. Özellikle 2019 yılına ait AGİ ödemelerinin miktarı internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Asgari geçim indirimi nedir sorusu çalışanlar tarafından merakla cevap arayan konular arasında yer alıyor. İş hayatında AGİ olarak olarak bilinen asgari geçim indirimi konusunda kimlerin bu haktan faydalanabileceği ve şartların ne olduğu merak ediliyor. İşte AGİ hakkında tüm detaylar
Asgari Geçim İndirimi (AGİ), evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak üzere birçok başlık altında değerlendiriliyor. AGİ hesaplama işleminin ardından ödemeler, alınan net ücretin üzerine medeni durumu ve çocuk sayısına göre ekleniyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? İşte, çalışanların merakla araştırdığı o konuyla ilgili detaylı bilgiler
Yaklaşık 10 yıldır ‘AGİ’ yazıyor çalışanların ücret bordrolarında. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).
Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacaktır.
Asgari ücrette yıl içinde (Temmuz ayında) meydana gelen değişiklik asgari geçim indirimi hesaplamasını etkiler mi?
Yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
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