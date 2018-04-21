Aşermek nedir? Aşerme ne zaman başlar?

Hamileliğin en önemli belirtilerinden biri olan aşerme, kimi anne adayların çok fazla olurken; kimileri hiç aşerme yaşamadan bebeklerini kucağına alabiliyor. Peki aşermek tam olarak ne demek? Hamilelikte aşerme neden olur? Her anne adayı aşerir mi?

Aşerme, hamilelik sırasında akla gelmeyen hatta bazen mevsimi olmayan yiyecekleri tüketme dürtüsü, bir yiyecek özlemidir. Tatlı lezzetler, baharatlı, tuzlu veya ekşi yiyecekler için açlık içerebilirler. Bazı uzmanlar, aşermenin hormonal değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıktığına inanmaktadır. Beyinde bir etkisi olan hormonlar, östrojen ve progesteron, bu dayanılmaz dürtülere neden olabilir. Ayrıca, hormonal dalgalanmaların, gebe kadınlarda koku ve tat alma hissini arttırdığı ve bunun da aşermede başka bir faktör olabileceğine inanılmaktadır.

AŞERME NE ZAMAN BAŞLAR?



Aşerme genellikle ilk trimesterde başlar, ikincisinde yoğunlaşır ve sonra üçüncüde azalmaya başlar. Birkaç gıda isteği doğumdan sonra da devam eder ve bazen hayatınız boyunca garip şeyler yiyebilirsiniz. Ayrıca, yiyecek seçiminizin sürekli değiştiği alternatif istekleri de deneyimleyebilirsiniz.

HER HAMİLE AŞERİR Mİ?

Aşerme durumu kimi zaman fizyolojik olabileceği gibi anne adayının ruhsal durumuna göre değişebilir. Anne adayının ilgiden mahrum olması, kocasından yeterli desteği, sevgi ve saygıyı görmemesi, şiddete maruz kalması bu durumu tetikler. Gebelik öncesi kötü beslenme neticesi vücudunda pek çok besin ve vitaminin eksikliği olan hamilelerde de aşerme daha çok olabilir.