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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
29.11.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Asena villada ölü bulunmuştu! Katiline müebbet isteniyor

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Asena villada ölü bulunmuştu! Katiline müebbet isteniyor

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Asena Ercan’ın (27) bir villada 29 Ekim’de boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Cinayeti işlediği belirlenen sevgilisi Hasan Aydın (36) hakkında ‘müebbet hapis’ istemiyle dava açıldı. İddianamede Aydın’ın cinayeti detaylarıyla anlattığı ifadesi de yer aldı.

Aydın, ifadesinde Asena Ercan ile 3 yıldır sevgili olduklarını, olay günü villada içki içerken telefona gelen bir mesaj üzerine tartıştıklarını, bir süre sonra kendisini yerde ölü halde yatan Asena’nın başında oturur bulduğunu söyledi.

Daha sonra İstanbul’a giden Aydın, burada polise teslim oldu. Olayı anlattı. ‘Sevgilimle alkol alıyorduk. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Onu boğmuş olabilirim’ dedi.

Bunun üzerine İstanbul polisi durumu Fethiye jandarmasına bildirdi.

‘ŞİZOFRENİ’ YALANI

Fethiye’deki villaya giden jandarma ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Asena Ercan’ı boğazına havlu sarılarak boğulmuş bir halde buldu. Olayın faili Aydın, şizofreni tanısıyla ilaçlar kullandığını da iddia etti. Savcılığın yaptığı araştırma bu iddianın da doğru olmadığını ortaya çıkardı.

Fethiyede genç kadının cesedini jandarma buldu
Fethiye'de genç kadının cesedini jandarma buldu
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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