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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

ASELSAN’a FETÖ operasyonu: Kritik projelerde 26 mühendise gözaltı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
ASELSAN’a FETÖ operasyonu: Kritik projelerde 26 mühendise gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında ASELSAN’da aktif görevdeki 25 mühendis gözaltına alındı. Mühendislerin Türkiye açısından hayati öneme sahip projelerde görev yaptığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütte “mahrem imam”larla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün GSM hatlarını kullandıkları belirlenen 25 ASELSAN çalışanının yanı sıra HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK ile kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 kişiyle birlikte toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildi.

ANKESÖRLÜ TOPLANTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuna MİT de teknik destek verdi. Halen ASELSAN’da aktif olarak görev yapan mühendislerin, FETÖ’nün mahrem imamları tarafından ankesörlü-sabit hatlar üzerinden arandığı, görüşmelerin genellikle çok kısa sürdüğü, bu görüşmelerde örgüt içindeki toplantıların gün-saat ve yerinin iletildiği belirlendi. Şüphelilerin deşifre olmamak için örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanmadığı, örgüte ait okul ve evlerde kalmadığı, teknik takibe takılmamak için de mahrem imamlarla sadece ankesörlü telefonlar üzerinde iletişime geçtikleri belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN PROJELER

Mühendislerin, ASELSAN’ın son dönemde dikkat çeken, ülke savunması adına kritik projelerinde çalıştığı öğrenildi. Mühendislerin büyük bölümünün aviyonik ve silah sistemleri geliştirme, ALTAY Tankı’nda da kullanılacak Aktif Koruma Sistemi geliştirilmesi ile Milli Muharip Uçağı’nda kullanılacak milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemlere ilişkin çalışmalarda da yer aldığı tespit edildi.fetö,ope

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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