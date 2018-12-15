ASELSAN’a FETÖ operasyonu: Kritik projelerde 26 mühendise gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında ASELSAN’da aktif görevdeki 25 mühendis gözaltına alındı. Mühendislerin Türkiye açısından hayati öneme sahip projelerde görev yaptığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütte “mahrem imam”larla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün GSM hatlarını kullandıkları belirlenen 25 ASELSAN çalışanının yanı sıra HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK ile kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 kişiyle birlikte toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildi.
ANKESÖRLÜ TOPLANTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuna MİT de teknik destek verdi. Halen ASELSAN’da aktif olarak görev yapan mühendislerin, FETÖ’nün mahrem imamları tarafından ankesörlü-sabit hatlar üzerinden arandığı, görüşmelerin genellikle çok kısa sürdüğü, bu görüşmelerde örgüt içindeki toplantıların gün-saat ve yerinin iletildiği belirlendi. Şüphelilerin deşifre olmamak için örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanmadığı, örgüte ait okul ve evlerde kalmadığı, teknik takibe takılmamak için de mahrem imamlarla sadece ankesörlü telefonlar üzerinde iletişime geçtikleri belirlendi.
DİKKAT ÇEKEN PROJELER
Mühendislerin, ASELSAN’ın son dönemde dikkat çeken, ülke savunması adına kritik projelerinde çalıştığı öğrenildi. Mühendislerin büyük bölümünün aviyonik ve silah sistemleri geliştirme, ALTAY Tankı’nda da kullanılacak Aktif Koruma Sistemi geliştirilmesi ile Milli Muharip Uçağı’nda kullanılacak milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemlere ilişkin çalışmalarda da yer aldığı tespit edildi.fetö,ope
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