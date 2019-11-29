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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

ASELSAN üretti, ilk teslimat yapıldı... Ülkeler sıraya girdi

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ASELSAN üretti, ilk teslimat yapıldı... Ülkeler sıraya girdi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ve Yeni Su Altı Taarruz Botu projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin ilk fabrika kabul testleri tamamlandı. Yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı.

Şirket, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ve Yeni Su Altı Taarruz Botu (YSAT) projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'ni tasarlayıp üretti. Yeni nesil STOP'un ilk fabrika kabul testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve tersane temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

ASELSAN'ın 18 ülkeye ihraç ettiği Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin üyesi olan STOP, stabilizasyon, otomatik hedef takip yeteneği ve otomatik balistik hesaplama ile üzerine yerleştirildiği aracın veya hedefin hareketinden etkilenmeden, hedefe isabetli atışlar yapabiliyor.

Sistemin uzaktan kumanda edilmesi sayesinde, nişancı karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmadan sistemi etkin şekilde kullanabiliyor.

Terörle ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı

Mevcut STOP sistemini geliştirme ve sisteme ek özellikler kazandırma çalışmaları 2018 başında tamamlandı. Elektro-optik birimleri barındıran iki eksende bağımsız hassas stabilize yönlendirici, artırılmış mühimmat kapasitesi, 19 inç ekran, gelişmiş kullanıcı arayüzü, gömülü eğitim simülatörü, sisteme kazandırılan ek özellikler arasında yer alıyor.

Yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı. Deniz karakol botları, sahil güvenlik botları, savaş ve çıkartma gemilerinde kullanılan STOP, asimetrik çatışmalar, terör ve kaçakçılıkla mücadele, kıyı güvenliği, sabit bölgesel koruma ve hava savunma gibi faaliyetlere katkı sağlıyor.

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