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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

ASDEP nedir? ASDEP programı hakkında tüm detaylar...

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ASDEP nedir? ASDEP programı hakkında tüm detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programında (ASDEP) görevli personel, sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olan vatandaşları belirliyor. Uzmanlar, ziyaret ettikleri hanelerde, aile ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlıyor ve ailelere rehberlik ediyor. İşte, ASDEP hakkında merak edilen tüm detaylar...

Bakanlık tarafından, vatandaşın sosyal hizmet almak için devlet kurumlarına gitmesi yerine, devletin vatandaşa ulaşması amacıyla yürütülen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında il, ilçe ve köylerde 2 bin 711 uzman sahada görev yapıyor.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından oluşan ASDEP personeli, hane ziyaretlerine dezavantajlı bölgelerden başlıyor.

Tabletlere yüklenen programla veri toplayan personel, görüşme sayısı ve soru bazlı istatistikleri raporluyor. Hedef nüfus belirlenirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurular, okullardaki rehber öğretmenler ve muhtarlardan elde edilen bilgiler dikkate alınıyor.

Ziyaretlerde uygulanan ankette, "hanenin geliri, konut türü, mülkiyet durumu, evin ısınma sistemi, içme suyu şebeke bağlantısı, evde çocuklar ve yaşlılar için oda durumu, hanede küçük çocukların gündüz bakımı, internet bağlantısı, son yıl içerisinde aile geçimine katkı sağlayan ayni/nakdi yardım durumu, yaş, cinsiyet, eğitim, iş durumu, kronik hastalığı, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetine erişimi, engellilik ve ağır engellilik durumu, sağlık kurulu raporu, bakıma muhtaçlık durumu, şehit yakını veya gazilik durumu, koruyucu aile, evlat edinmek isteyip istemediği, yaşanan olumsuz durumla ilgili rehberlik, danışmanlık hizmeti talebi"ne ilişkin sorular bulunuyor.

Anket bilgileriyle gözlem ve değerlendirme sonucunda ihtiyaçlar ve riskler tespit ediliyor. Birey bazında gerekli yönlendirmeler yapılıyor, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. ASDEP personeli, devletin imkanları ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturuyor.

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