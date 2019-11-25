ASDEP başvurusu nasıl yapılır? ASDEP alımlarında son tarih ne zaman

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapmak üzere tercihler tüm hızıyla devam ediyor. Gözler şimdi tercihlerin biteceği ve sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte, ASDEP sözleşmeli personel alımı tercihleri hakkında ayrıntılar...

NASIL TERCİH YAPILACAK?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ASDEP sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 65 yaşını bitirmemiş olmak ve belirli bölümlerden mezun olmak şartlarının arandığı ASDEP personel alımı için KPSS puanı da önem arz edecek. Peki, ASDEP sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, ASDEP başvurusu yapmak isteyen kişiler için başvuru şartları ve illerdeki personel alımı şartlar...



ASDEP personel alımı için başvurular, 27 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular, bakanlığın personel daire başkanlığından alınacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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ASDEP nedir, açılımı ne? ASDEP'e kimler başvurabiliyor?

ASDEP ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtları https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde yer alıyor. İşte, "ASDEP nedir? ASDEP görevlilerinin istihdamı hangi kriterler çerçevesinde gerçekleşmektedir? ASDEP kapsamında sahada hangi çalışmalar yapılmaktadır?" sorularının yanıtı...ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP görevlilerinin istihdamı hangi kriterler çerçevesinde gerçekleşmektedir?

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir. ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

ASDEP kapsamında sahada hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Alanında uzman 3 bin personelimiz ile 81 ilde hane ziyaretleri gerçekleştirerek sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak aile ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. ASDEP görevlileri tarafından tespit edilen hususlar Bakanlığımız görev alanında ise Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılmakta, Bakanlığımız görev alanı dışındaki durumlarda ise diğer kamu kurumlarına yönlendirilmektedir.