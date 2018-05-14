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    Asansör zemine çakıldı: 2'si çocuk 7 yaralı

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 07:40 | Son Güncelleme:

    Malatya'da 7 kişinin bindiği asansör 4'üncü kattan zemine çakıldı. Kazada 2'isi çocuk 7 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler sitesi 2.bloktaki bir akrabalarını ziyarete gelen misafirlerin bindiği asansör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4'üncü kattan zemine çakıldı. Apartman görevlisinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Vatandaşların da yardımı ile zemine çakılan asansörde yaralanan aynı aileden 7 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, bina görevlisi Osman Karaca, olay sırasında 3.katta temizlik yaptığını belirterek, "3'üncü katta çöp atarken fark ettim asansörün düştüğünü, koşarak aşağı geldim.Kapıyı açtığımda yaralılar vardı. Sağlık ekiplerine haber verdim ve daha sonra yaralıları çıkarttık" diye konuştu.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: asansör kazası , Malatya , gündem
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