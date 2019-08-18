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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/DHA
18.08.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Asansör teknisyeni feci şekilde can verdi!

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ANTALYA'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Asansör bakım firmasında çalışan ve bugün nöbetçi olan Oğuzhan Aykurt, asansör arızasına müdahale etmek için kafeye gitti. Aykurt, arızayı onarmak için asansör dairesine indi. Yaklaşık 2 saat boyunca  Aykurt'tan haber alamayan kafe çalışanları meraklanıp, asansör dairesine indi. Çalışanlar, Aykurt'u hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aykurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Oğuzhan Aykurt'un elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.

Kafede ve asansör dairesinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aykurt'un hemen yanında ucu yanarak kararmış yan keski buldu.

Polis, yan keskiye incelemek üzere el koyarken, Oğuzhan Aykurt'un cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan olayı haber alarak gelen Aykurt'un yakınları ve iş arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

Asansör teknisyeni feci şekilde can verdi

Asansör teknisyeni feci şekilde can verdi


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