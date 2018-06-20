Asansör sapığı genç kadına kabusu yaşattı

Kanal D Haber'de yer alan habere göre Batman'da işten eve dönen genç kadın takip edildiğinden habersizdi. Kapıdan içeri girince tacizci peşinden koşarak geldi. Genç kadın asansöre binmek üzereyken tacizci o sırada dış kapıya vurup yardım isteyince komşusu sanıp ona kapıyı açtı. Peşinden asansöre giren sapık kadını taciz etmeye başladı.

Genç kadın bir yandan tacizciye karşı koyarken bir yandan yardım çığlıkları attı. Tacizcinin tişörtü kadının elinde kaldı. Sesi duyan komşular evlerinden çıkıp yarı çıplak kaçan sapığı kovalamaya başladı. Merdiven boşluğuna saklanan tacizciyi yakalayan mahalleli linç etmeye kalkıştı. Polisler onu mahallelinin elinden zor kurtardı. Gözaltına alınan tacizci cezaevine konuldu.