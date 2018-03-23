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    Asansör faciasında para cezası

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    23.03.2018 - 23:12 | Son Güncelleme:

    Mecidiyeköy’de, 6 Eylül 2014’te eski Torun Center’ın inşaatının 32’nci katından yere çakılan ve 10 kişinin ölümüne neden olan asansör kazasına ilişkin davada karar çıktı.

    Mahkeme 9 sanığı, “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası, sanıkların suçu taksirle işlenmesi ve tali kusurlu olmalarını göz önünde bulundurarak 60 bin 800’er TL adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti. Kazada hayatını kaybeden işçi Hıdır Ali Genç’in babası Mustafa Genç, “10 işçi ölüyor. Para cezasına çevriliyor. İnsan canı bu kadar mı ucuz” diye tepki gösterdi. Avukatları ise karara itiraz edeceklerini söyledi.

    22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
    İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıkların taksirle ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 4 yıl ile 22.5 yıl arasında değişen hapsi isteniyordu. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu bildirilen asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan mekanizmanın görev yapmalarını engellemek amacıyla sisteme müdahale eden kişi veya kişilerin tespit edilerek gereğinin yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca raporda tali kusurlu bildirilen yetkisiz personeli operatör olarak görevlendiren kişinin tespit edilip suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 

    Etiketler: asansör faciası , asansör faciası davası , gazetehaberleri , gündem
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