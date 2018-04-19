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    Asansör faciası: Eli sıkışan çocuğun parmakları koptu

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 07:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde annesiyle birlikte asansöre binen 4 yaşındaki Fecir Halluf'un eli kapıya sıkıştı. Küçük çocuğun bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısına sıkışan eli itfaiye tarafından kurtarıldı ancak talihsiz kızın iki parmağı koptu.

    İstanbul Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

    Olay, Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi'inde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkma için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı. Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı. İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: asansör kazası , asansör faciası , gündem
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