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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

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Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki bir binada asansör boşluğuna düşüp mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye tarafından kurtarıldı. 

Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri 29. Sokak'ta meydana geldi. Yağışlı ve soğuk havada inşaat halindeki bir binaya giren sokak köpeği, asansör boşluğuna düştü. Yağmur suyuyla dolan asansör boşluğunda zor anlar yaşayan köpeğin sesini duyan çevre sakinleri, binaya girip kontrol ettiklerinde mahsur kalan hayvanı fark etti. Mahalleli kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, yaptığı çalışmayla kısa sürede köpeği kurtardı. 

Islanıp üşüdüğü için battaniyeye sarılan köpek, İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Barınma Merkezi'ne götürüldü.

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