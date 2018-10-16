ASAL yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.10.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

ASAL yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

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ASAL yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

ASAL yoklama başvurusu nedir sorusunun yanıtı askere gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Askerlik yapacak çağa gelen vatandaşların, askere uygun olup olmamasına askerlik yoklamasıyla birlikte bakılıyor. Peki, ASAL yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden dolduruluyor ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılıyor. Askerlik yoklaması yapılması gerekenler şu şekilde:

1) Askerlik yoklamasını yaptırabilmek için öncelikle e Devlet sitesine giriş yapmanız gerek. E-devlet (turkiye.gov.tr) sitesine giriş yapabilmek için de e Devlet şifrenizin olması gerekmekte. E-Devlet şifresine sahip değilseniz, size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Zarf içerisinde teslim edilen şifre ve TC kimlik numaranız birlikte e-Devlet (turkiye.gov.tr) sitesine giriş yapın. Eğer daha önce e-Devlet şifresi aldıysanız ve e-Devlet sitesine giriş yapabiliyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

2) Siteye giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “ASAL Yoklama İşlemleri” yazıp, "ASAL Yoklama İşlemleri" başlığı altında bulunan “ASAL Yoklama Başvurusu” bölümüne tıklayıp yoklama işlemlerini yapabilirsiniz. Bu bölümde askere sevk işleminizi ve askerlik tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz.

3) ASAL Yoklama Başvurusu bölümünde sizden bir takım bilgileri girmeniz istenecek. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu alanda fotoğraf yükleme bölümü karşınıza gelecek. Buraya JPEG yada JPG formatında vesikalık fotoğrafınızı yüklemeniz gerekiyor. Fotoğrafınızı yükledikten sonra Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu ve Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunu dolduracaksınız. Bu formları doldurduktan sonra çıktı almayın. Form doldurma işlemi bittikten sonra kayıtlı olduğunuz Aile Hekimine, TC Kimlik Kartınızı ve varsa sağlık durumunuzu gösterir raporları da yanınıza alarak başvuruda bulunacaksınız. Aile hekimi tarafından muayeneniz yapılacak.

4) Aile hekimi sizi muayene ettikten sonra eğer “Askerliğe Elverişlidir” kararı verirse, yoklama işleminiz bitmiş olacak. Aile hekimi “askere elverişlidir” diye giriş yapınca sistem otomatik olarak tüm bilgilerinizi elektronik ortamda askerlik şubesine gönderecek. Sizin bir daha şubeye gitmenize ya da e-Devlet sitesinde tekrar işlem yapmanıza gerek kalmayacak.

ASAL.YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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