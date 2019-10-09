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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

ASAL sevk başvurusu nedir?

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ASAL sevk başvurusu nedir?

ASAL sevk başvurusu ve er sınıflandırma sonucu ekranı, vatani hizmetlerini yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine dahil olmak isteyen pek çok gencin gündemini oluşturuyor. 6 adımda sevk belgesini alabilecek olan vatandaşlar, bu işlemi E-Devlet ASAL sevk başvuru ekranından tamamlayabiliyor. Peki, ASAL sevk başvurusu nedir ve nasıl kullanılır?

Asker adaylarının ASAL sevk başvurusu ile askere gideceği birlikleri sorgulayabileceği ekran, celp dönemlerinde gündemde yer alıyor. Peki, ASAL sevk başvurusu nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

ASAL sevk başvurusu ekranı aracılığıyla asker adayları gideceği birlikleri kolayca öğrenip, sevk için gerekli evraklarını çıktı alabilecek. Bunun için E-Devlet üzerinden;

  1. Hizmet Seçimi
  2. Er Sınıflandırma Sonucu
  3. Sevk Bilgilendirmesi
  4. Sevk Kişisel Bilgiler
  5. Sevk Başvuru Bilgilendirme
  6. Sevk Belgesi

adımları izlenecek.

ASAL SEVK BAŞVURUSU SONRASINDA NELER YAPILMALI?

a. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan veya
yapılacak olan söylentilere inanmayınız.

b. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

c. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT’ye yatırılacaktır. Pttkart’ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz. ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.

d. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

e. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.

f. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe
müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır.

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